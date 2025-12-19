１８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６５ドル高 ＣＰＩ受け利下げ観測 １８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６５ドル高 ＣＰＩ受け利下げ観測

１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６５．８８ドル高の４万７９５１．８５ドルと５日ぶり反発した。１１月の米消費者物価指数の伸びが市場予想を下回った。これを受けて利下げ観測が強まったほか、決算を発表したマイクロン・テクノロジー＜MU＞が急上昇したことを背景に、前日に売られたＡＩ・半導体関連株に買い戻しが入り、全体相場を押し上げた。



ボーイング＜BA＞とメルク＜MRK＞が堅調推移。ＧＥベルノバ＜GEV＞やカーバナ＜CVNA＞、ハウメット・エアロスペース＜HWM＞が高く、レッドワイヤー＜RDW＞が急伸した、半面、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞、シェブロン＜CVX＞が冴えない展開。デル・テクノロジーズ＜DELL＞が下値を探り、エナパック・ツール・グループ＜EPAC＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は３１３．０３ポイント高の２万３００６．３６と反発した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やテスラ＜TSLA＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が堅調。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が株価水準を切り上げ、トランプ・メディア＆テクノロジー・グループ＜DJT＞が急騰した。一方、ペイパル・ホールディングス＜PYPL＞やストラテジー＜MSTR＞が値を下げ、インスメッド＜INSM＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS