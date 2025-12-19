・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５６．１５ドル（＋０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４３６４．５ドル（－９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝６４５９．２セント（－１６４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０７．７５セント（＋１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４４．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０５２．２５セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．２１（＋１．５２）

出所：MINKABU PRESS