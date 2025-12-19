１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５６．１５ドル（＋０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３６４．５ドル（－９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６４５９．２セント（－１６４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０７．７５セント（＋１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５２．２５セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．２１（＋１．５２）
出所：MINKABU PRESS
