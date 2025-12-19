トッププロは、持っている運の強さも桁違いだ。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。予選テーブルAでは、ゲーム開始直後からプロポーカープレーヤーのみさわがいきなりのオールインを敢行し、視聴者を大きく驚かせた。

【映像】“半年で9億稼いだポーカープロ”のとんでもない行動

試合開始の挨拶が終わるとすぐに、プレーヤーへカードが配られた。まずハートとダイヤの「33」を受け取った吉村崇（平成ノブシコブシ）が「ご挨拶！」と声を上げ、勢いよく参加した。これに続いたのがみさわ。ハートとクラブの「AK」、通称「エーキン」で2000点を上乗せした。解説の小籔千豊は「この人らは強いだけじゃなくて、運もありますから」と語り勝負の行方を見守った。

さらに元AKB48の大家志津香もダイヤとハートの「A10」で8000点を上乗せし、スリーベットに発展。初参戦のアントニー（マテンロウ）は「本当に！？あとは皆さんでやってくださーい！」とお手上げだ。強力ハンドを手にしたみさわにとっては、先制点を決める大チャンス。小籔は「みさわさんはギンギンでしょうね、うれしくてしゃーない」とその心中を推し測った。続いて、同じく初参戦となるポーカー好き俳優・三浦翔平がコールを宣言し、勝負に加わった。

この様子を見て、吉村は「やだ！」と撤退。みさわが笑みをこらえつつ「オールイン」と告げると、横原悠毅（IMP.）は身を乗り出して「うわ！」と驚き、その後は唖然とした表情に。別室で観戦していたテーブルBの選手からも「えー！」「ちょっとすごい！」「マジで！？」と驚きの声が続き、視聴者からも「いきなりw」「最初からおもろい」「オールのイン！？」と大きな反響が寄せられた。

決断を迫られた大家は「どーすんの！？」と困惑。みさわは大家へ「これ、当てていいですか？『QQ』か『KK』です！」と牽制。さらに「いいんだよね！？いいんだよね！？だって冗談でもやれない。（もし負けたら自分は）1回目で飛ぶんだよ！」とトラッシュトークを重ねた。その後もお互いの手を読み合い、卓上はヒートアップしていく。

結果はみさわが押し切って、最初のポットを獲得。「こういうゲームなんですよ、圧で（勝つ）！」と、したり顔を見せていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）