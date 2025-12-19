スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』、2026年夏公開決定 特報映像、メイキング＆場面写真解禁
スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『DISCLOSURE DAY（原題）』が、邦題を『ディスクロージャー・デイ』として2026年夏に公開されることが決定。併せて、特報映像、メイキング＆場面写真が解禁された。
【動画】人類の知られざる秘密の一端を映し出す特報映像
『E.T.』（82）や『A.I.』（01）では監督、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（85）では製作総指揮など、50年以上に渡り名作の数々を生み出し、エンターテイメントの概念そのものを塗り替えてきたスティーヴン・スピルバーグ。
本作は、そんな巨匠監督が、自身の比類なき想像力を発揮して贈る待望の最新作。スピルバーグの原案をもとに、脚本を手がけるのはデヴィッド・コープ。コープはこれまでスピルバーグとタッグを組み、『ジュラシック・パーク』（93）、『ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク』（97）、『宇宙戦争』（05）、『インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国』（08）の脚本を担当してきた。これらの作品は、全世界で累計30億ドル以上の興行収入を記録している。
キャストには、スピルバーグ作品にふさわしい豪華な顔ぶれが集結。主演は、全米映画俳優組合賞（SAG）受賞、アカデミー賞（R）ノミネートのエミリー・ブラント（『オッペンハイマー』／23、『クワイエット・プレイス』／18）。
共演は、エミー賞およびゴールデングローブ賞受賞のジョシュ・オコナー（『チャレンジャーズ』／24、「ザ・クラウン」シリーズ）、アカデミー賞受賞のコリン・ファース（『英国王のスピーチ』／10、「キングスマン」シリーズ）、U2のボノの娘であるイヴ・ヒューソン（『バッド・シスターズ』、『理想のふたり』）、そしてアカデミー賞に2度ノミネートされたコールマン・ドミンゴ（『シンシン／SING SING』／23、『ラスティン：ワシントンの「あの日」を作った男』／23）が名を連ね、物語に圧倒的な説得力と深みを与えている。
特報映像は、人類の知られざる秘密の一端が映し出されたもので、「もし私たちだけではないとしたら。もし誰かが、それを証明したら、怖い？」という不穏なナレーションから始まる。ニュース番組のスタジオ。天気予報キャスター（エミリー・ブラント）が、普段と変わらず天気予報を読み上げる中、彼女の声が次第に変化。不気味で異質なその“音”は、フロアにいるスタッフ全員をはじめ、視聴者を動揺させる。
続いて、数々のミステリアスな映像と共に、謎の男性（ジョシュ・オコナー）が、「全人類はその真実を知る権利がある。“開示”する。全世界に一斉に」と、人類史を揺るがすほどの、とてつもなく大きな事実が公開されることを告げる。そして「人々は未知との遭遇を思い描き続けている。皆、真実を渇望してる」「他にも存在が？」「この果てしない宇宙は、人類だけのものかしら？」という意味深なセリフ、壮大かつファンタジックな映像が次々と流れていく。
ほんの数分にも関わらず、強烈なインパクトを残す同映像。常に観客に新しい地平を見せてきたスピルバーグの真骨頂を予感させる、至極の特報になっている。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、2026年夏公開。
