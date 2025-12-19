丸山希を海外メディアも称賛

ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子で丸山希（北野建設）が開幕8戦で4勝と快進撃を続けている。本場ドイツのメディアからも喝采を浴びている。

W杯初勝利となった今季の個人第1戦から開幕3連勝。第7戦で4勝をマークした。表彰台を逃したのは第6戦のみ。W杯ランキングでも670ポイントで首位に立ち、2位プレブツ（スロベニア）とは134ポイント差。今季ここまで安定感抜群のジャンプを見せている。

ドイツ公共放送「ARD」は、スウェーデン・ファルンで現地時間11月28日に行われた第3戦後、「またもマルヤマが圧倒」などと報道。「この冬の新発見、ノゾミ・マルヤマがまたもや誰よりも飛び、ニカ・プレブツ、リザ・エダーに20点近くの差をつけて優勝した」と称賛していた。

また、ドイツのスキージャンプ専門サイト「Skispringen.com」も、同国クリンゲンタールで現地時間12月12日に行われた第7戦について「ノゾミ・マルヤマが濃霧の中、クリンゲンタールでエキサイティングなファイナルに勝利」との見出しで記事を掲載。「フォクトラントアレーナ（クリンゲンタール会場の名前）の濃霧もノゾミ・マルヤマを止められず。日本人選手がニカ・プレブツとの緊迫した対決に勝利」と脱帽していた。

丸山は2021年の全日本選手権女子ラージヒルで転倒し、左膝前十字靱帯損傷などを負い、2022年北京五輪出場はかなわず。重傷を乗り越え、来年のミラノ・コルティナ五輪の金メダル候補になっている。W杯の第9戦はスイス・エンゲルベルクで現地時間20日に行われる。



