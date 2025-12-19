12月中旬以降、世間ではクリスマスや正月などの話題であふれます。その際、SNSや周囲の声に流されて、財布のひもがゆるむことはありませんか。特に近年は物価高の影響で福袋に注目が集まっており、多くの企業が福袋の予約販売を行っています。お得だからといってつい多めに購入してしまい、後悔した経験はありませんか。年末年始に向け、満足度の高いお金の使い方から無理なくお金をためるコツまで、節約アドバイザーの節約主婦さくのんに聞きました。

【要注意】私も当てはまるかも…「無駄遣い」してしまう主な原因はコレです！

Q.そもそも、お金がたまりにくい人にはどのような特徴があるのでしょうか。

節約主婦さくのんさん「『SNSやテレビで、これがいいって言ってるから、自分も買おう』『安いから買おう』と考える人は、お金がたまりにくいと思います。その点でいうと、しっかりした目的がある、例えば、自分が好きなお店であったり、自分が欲しいものが安かったりする場合は買ってもよいのではないでしょうか」

Q.冬に福袋が販売され、話題となることがあります。福袋を購入する人はお金がたまらない傾向にあるのでしょうか。それとも、買い物上手なのでしょうか。理由も含めて教えてください。

節約主婦さくのんさん「やはり、『あれもこれも買う』では無駄遣い、散財になってしまいます。自分が欲しいものを厳選するのが得策です。例えば、眼鏡が絶対必要な人にとって、福袋であれば『必要なものを通常よりもお得に買える』んですよね。買い物上手な人は、『お得でしかない福袋』を活用して、それこそ上手にお買い物ができるでしょう。

また、今の福袋は、中身が見えるものが多いので、『この服は着られない』『これは食べられない』といった事態は起きにくいのではないでしょうか。自分が好きなお店のテイストを把握していて、『このタイミングで服を新調する』と決めているのであれば、福袋は『アリ』だと思います。

あと、福袋は『お正月の風物詩』的な側面もあると思うんです。『お正月用』『福袋用』のように少しずつお金を積み立てて、『積み立てた範囲に収まるのであれば、買う』など計画的に福袋を楽しむのもよいですね」

Q.お金がたまる人はクリスマスや正月など、季節のイベントとどのように付き合う傾向にあるのでしょうか。お金を無理なくためるコツはありますか。

節約主婦さくのんさん「クリスマスやお正月は、年に一度のイベントです。こうしたお祝いごとを無理に我慢するのではなく、気持ちよくお金が使えたらよいですよね。そこで、『イベント費』として一年をかけてゆっくり、少しずつ貯金していくのがよいと思います。毎月積み立てていけば、それほど大きな負担にならないはずです。

それと同時に、例えば『ケーキは1回は買うけど1回は作る』といった費用を抑える工夫は欠かせません。季節のイベントを楽しみながら、節約をしていただけたらと思います」

＊ ＊ ＊

本当にお金が貯まる人は、目的をもって買うものを厳選していることが分かりました。お正月の風物詩ともいえる「福袋」も、本当に好きなものや、必要なものがお得に買える場合などは活用するのが良さそうです。また、クリスマスやお正月といったイベントは、費用を抑える工夫で心置きなく楽しめるようになります。ぜひ、今日から実践してみましょう。