広島・大盛穂外野手（２９）が１８日、来季のレギュラー奪取へ、来年１月は打力アップに時間を割く方針を明かした。１月初旬から鹿児島県徳之島で行われるソフトバンク・近藤、オリックス・西川らとの合同自主トレに３年連続で参加予定で、球界を代表する左打者たちから打撃の極意を吸収する。

一級品の守備と走塁があるからこそ、本気で打撃と向き合うオフにする。自主練習のためマツダスタジアムを訪れた大盛は「やっぱり打たないと試合には出られない。（練習内容は）バッティングがメインになる」とオフの計画を明かした。

７年目の今季は自己最多を更新する１０２試合に出場。打率・２６５、３本塁打、１１打点とバットで成長を示したが「スタメンをつかめなかった悔しさがある」と満足感はない。

現状打破のため、オフは打撃練習に“全振り”する。来年１月は３年連続でソフトバンク・近藤、オリックス・西川らとの合同自主トレに参加し、打率・２０９と苦戦した左投手対策を中心に取り組む予定。「どういう意識で打席に入っているのか。打てなくなった時にどう考えているのかを聞けたら」と好打者たちから技術に加え、心構えも学んでいく構えだ。

現在は猛練習に向け、体作りに注力している。「１２月は自分のやりたいようにやっているので、１月は全部、技術練習に（時間を）振れるように」と、飛躍への土台作りにも余念はない。

現状、外野のレギュラーはファビアンのみ。残り２枠を秋山、中村奨、末包、野間、ドラ１・平川らと争う構図になっている。「あと何年、野球ができるか分からない。レギュラーをつかみ取って１４３試合出たい」と大盛。鍛錬の冬を過ごし、来季の大ブレークを目指す。