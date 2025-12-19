優秀な人材を辞めさせないためにリーダーが示すべき「既存体制への敬意」とは？

【悩んだら歴史に相談せよ！】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

秦の統一を可能にした「法家の改革」

――血縁を断ち、国家をつくる

始皇帝（紀元前259〜210年）は、中国（秦）の初代皇帝。秦の王族として生まれたが、幼少期には敵国の人質となるなどの苦難も経験。秦王に即位した後、敵国から命を狙われながらも、次々と周辺の国を滅ぼし、紀元前221年には中国を統一して「皇帝」と称する。統一後は、皇帝が任命した官僚が各地方を統治する郡県制を導入するとともに、貨幣や計量単位の統一を進めるなど、当時としては驚異的なスピードで中央集権化を実現。こうした急速な中央集権化は地方の伝統的な秩序を破壊し、巨大な宮殿や始皇帝陵の建造のための民衆の負担はきわめて大きなものとなった。その結果、始皇帝の死後、各地で秦に対する反乱が相次ぎ、わずか4年後には秦王朝は滅亡。秦の統一以降、中国では皇帝を中心とした中央集権国家の体制が確立され、1912年に清朝が滅亡するまで約2100年にわたり続いていく。

過去の英知：急がば回れの統治術

秦の滅亡後、劉邦によって建国された漢は、国家運営において柔軟な戦略をとりました。

秦のように、全国一律で郡県制を導入するのではなく、郡県制と伝統的な封建支配（諸侯制）を併存させる方式を採用。そして、時間をかけて徐々に郡県制を広げていったのです。

なぜ「一気の変革」は反発を招くのか

このような「段階的導入」の考え方は、現代の組織改革においても重要です。

たとえば、人事評価制度を「個人成果型」から「チーム貢献型」に移行したいと考えたとき、いきなり全面的に制度を変えると、優秀な個人営業パーソンなどが「自分の評価が下がる」と感じ、反発する可能性があります。

変化への「助走」をつける実践的アプローチ

このような場合は、次のように段階を設けるアプローチが有効です。

・第一段階：個人成果を主軸に評価しつつ、チーム貢献を「加点要素」として明記する

・第二段階：チーム単位の成果やメンバー支援行動を、明確に評価指標としてとり入れる

・第三段階：チーム貢献をより重視した制度へと本格的に移行する

「納得感」こそが価値観の変容を促す

こうすることで、メンバーは「何が評価されるのか」「なぜそれが重要なのか」を理解しながら、価値観の切り替えを受け入れていくことができます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）