【世界史の失敗学】「そりゃ反発するわけだ」…優秀な人ほど抵抗する“一気の改革”のワナ
優秀な人材を辞めさせないためにリーダーが示すべき「既存体制への敬意」とは？
秦の統一を可能にした「法家の改革」
――血縁を断ち、国家をつくる
過去の英知：急がば回れの統治術
秦の滅亡後、劉邦によって建国された漢は、国家運営において柔軟な戦略をとりました。
秦のように、全国一律で郡県制を導入するのではなく、郡県制と伝統的な封建支配（諸侯制）を併存させる方式を採用。そして、時間をかけて徐々に郡県制を広げていったのです。
なぜ「一気の変革」は反発を招くのか
このような「段階的導入」の考え方は、現代の組織改革においても重要です。
たとえば、人事評価制度を「個人成果型」から「チーム貢献型」に移行したいと考えたとき、いきなり全面的に制度を変えると、優秀な個人営業パーソンなどが「自分の評価が下がる」と感じ、反発する可能性があります。
変化への「助走」をつける実践的アプローチ
このような場合は、次のように段階を設けるアプローチが有効です。
・第二段階：チーム単位の成果やメンバー支援行動を、明確に評価指標としてとり入れる
・第三段階：チーム貢献をより重視した制度へと本格的に移行する
「納得感」こそが価値観の変容を促す
こうすることで、メンバーは「何が評価されるのか」「なぜそれが重要なのか」を理解しながら、価値観の切り替えを受け入れていくことができます。