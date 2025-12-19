ÆüËÜ¿ÍGK¹âµÖÍÛÊ¿¤¬MLS¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÈºÆ·ÀÌó¡ª¡¡2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç±äÄ¹¡Ö´°àú¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤Ï18Æü¡¢ÆüËÜ¿ÍGK¹âµÖÍÛÊ¿¤È2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¹âµÖÍÛÊ¿¤Ï¡¢2023Ç¯2·î¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÀµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»129»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëMLS¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMLSºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤Ï12·î9Æü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÏÈ¤Î26Ì¾¤òÈ¯É½¡£¹âµÖ¤Ï¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ18Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é¡Öº£Ç¯Ëö¤Ë·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ë¹âµÖ¤È¤â¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¹âµÖ¤È2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇºÆ¤Ó·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹âµÖ¤Ï¡¢ºÆ·ÀÌó¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÃÆþ¤·¤¿½éÆü¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¾ð¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ØBC¥×¥ì¥¤¥¹¡Ê¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡Ë¡Ù¤Ç¤Þ¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ºÆ·ÀÌó¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤â¡¢¡ÖÍÛÊ¿¤È¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¦¡£2023Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍÛÊ¿¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¾ï¤Ë¼¨¤·Â³¤±¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´ÖÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´°àú¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ò¿´¤«¤é´¿·Þ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ºÆ·ÀÌó¤ËºÝ¤·¤Æ¹âµÖ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¹âµÖÍÛÊ¿¤Ï¡¢2023Ç¯2·î¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÀµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»129»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëMLS¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMLSºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âµÖ¤Ï¡¢ºÆ·ÀÌó¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÃÆþ¤·¤¿½éÆü¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¾ð¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ØBC¥×¥ì¥¤¥¹¡Ê¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡Ë¡Ù¤Ç¤Þ¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ºÆ·ÀÌó¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤â¡¢¡ÖÍÛÊ¿¤È¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¦¡£2023Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍÛÊ¿¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¾ï¤Ë¼¨¤·Â³¤±¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´ÖÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´°àú¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ò¿´¤«¤é´¿·Þ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ºÆ·ÀÌó¤ËºÝ¤·¤Æ¹âµÖ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë»Ä¤·¤¿¡£