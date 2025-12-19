「なにそのあざと技」山田涼介、自撮りショットにファンもん絶！ 「酔ってはない、、？笑」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは12月18日、自身のInstagramを更新。自撮りショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】山田涼介の「あざと技」自撮りショット
ファンからは「なにそのあざと技」「唇を挟むだけでこんなに可愛くなるんだ、、、」「挟まれた〜い！」や「天才的な自撮りありがとう」「酔ってはない、、？笑」「クリスマスプレゼントに山田涼介をください」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】山田涼介の「あざと技」自撮りショット
「唇を挟むだけでこんなに可愛くなるんだ、、、」山田さんは、2枚の自撮りショットを投稿。人差し指と中指で唇を挟むあざといポーズで撮影しています。少しアヒル口のようになっている表情はとてもかわいらしく、アイドルらしいセルフィーです。
ファンからは「なにそのあざと技」「唇を挟むだけでこんなに可愛くなるんだ、、、」「挟まれた〜い！」や「天才的な自撮りありがとう」「酔ってはない、、？笑」「クリスマスプレゼントに山田涼介をください」といった声が寄せられました。
「何このかわいい生き物は!?」11月4日にも自撮りショットを投稿した山田さん。サングラスをかけ、おちゃめな様子を披露しています。ファンからは「イケメンすぎる最高!!」「何このかわいい生き物は!?」「だんだん様子おかしくなってくのすき」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)