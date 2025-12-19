¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡ª¡©¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âËÉÙ¤Ê¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¡Ú12¡¿26¡Á1¡¿9¡Û
»°°æÉÔÆ°»º¾¦¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Á26Ç¯1·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ß¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º11¼ï
¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥¹¥é¥à³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¥ë¥É¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢25Ç¯7·î¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤òÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥É¡×Ìò¤Î»ÔÀîÁó¤µ¤ó¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¡×Ìò¤Î¾®À¾¹î¹¬¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¾ìÌÌ¼Ì¥Ñ¥Í¥ë¤äÀßÄê»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥ë¥É¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡Ö¥¶¥ó¥«¡×¡Ö¥ê¥è¥¦¡×¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ÇØ·Ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥´¥ßÂÞ¤ä¥É¥é¥à´Ì¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤À¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ
´ü´ÖÃæ¤Ï´ÛÆâ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç2000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ò1³¬¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È ¥«¡¼¥É¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÌã¤¨¤ë¡£
³ÆÆüÀèÃå200Ëç¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤ÎÆüÄø¤Ç¤â°Â¿´¤À¡£
1·î3Æü¤«¤é¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¾ìÌÌ¼Ì¤ä´ûÂ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º11¼ï¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö&mall¡×¤Ç¤â¼õÃíÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£¡õmall¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤È¤³¤È¤ó´®Ç½¤·¤è¤¦¡£