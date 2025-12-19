¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÀîÎ¶À®¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤ï¤ì¤¿¡×9¡¦10·î¤ÏÂÇÎ¨.362¡¢¼é¤Ã¤Æ¤â41»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ººö¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ª¤¨¤ë
¡¡¡ÖÁ°È¾¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç·ë²Ì¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¾¯¤··ë²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤Î´¶¤¸¤ÇÍèÇ¯³«Ëë¤«¤éÆþ¤ì¤ì¤Ð1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®ÀîÎ¶À®¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç5Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¡È»°Í·´Ö¤ËÄã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÂÇ¤Æ¤ë´¶³Ð¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢23Ç¯11·î¤Î½©µ¨Îý½¬¤«¤éÉ¬»à¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î119»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇ·âÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤È¤·¤Æ¡È¶¯¤¯¿¶¤ë¡É¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Ö¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«ËëÁ°¤Î3·î18Æü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈùÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»þ´ü¤è¤ê¤«¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¿§¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤ò°ì·³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½Ð¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.154¤ÈÄãÌÂ¡£
¡¡5·î2Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢3¡Ý0¤Î5²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤ËÂÐ¤·2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¡¢3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é11µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹Äã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡È¤é¤·¤¤¡ÉÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÇ´¤ì¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î1ÂÇÀÊ¤·¤«Ç´¤ì¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÂÇÀÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÂÇÀÊ¤Îºî¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÇ·âÆâÍÆ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡5·î¤â·î´ÖÂÇÎ¨.154¤È½ù¡¹¤ËÂåÁö¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤Î½Ð¾ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ø9ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿5·î31Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢2¡Ý1¤Î5²óÆó»àÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢»³粼Ê¡Ìé¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î³°³Ñ135¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ë»°ÎÝÁ°¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤ê6·î1Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£
¡¡¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î±ÇÁü¤ÈÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò¸«Èæ¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂ¿¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤¹´ü´Ö¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡£6·î17Æü¤Îµð¿ÍÆó·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢0¡Ý0¤Î6²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¸ÍÅÄ¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î130¥¥í³°³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò°ìÎÝÂ¦¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£µ¤Ì£¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¡£¡Ö¾ìÌÌ¤¬¥Î¡¼¥¢¥¦¥È°ìÎÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ÷¤êµ¤Ì£¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¥Ð¥ó¥È¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯¤Î½©¤«¤é¡È°ìÎÝÂ¦¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¡ÉÎý½¬¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿·Á¤ò¼ÂÀï¤ÇÈäÏª¡£
¡¡6·î20Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·ÆóÎÝÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢Íâ21Æü¤«¤é¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6·î22Æü¤ÎDeNAÀï¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¡ÖÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò´Ô¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê´Ô¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤¤Ã¤Æ½éµå¤«¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£
¡¡6·î24Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³Î¼ÂÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤Î»þ¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³ÎÎ¨ÎÉ¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³Î¼ÂÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢6¡Ý4¤Î6²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·Á¤Î¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î29Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï°Ê¹ß¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥Ã¥È¤è¤ê¤âÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Àî¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶á¤¯¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¸µ¤ËÅö¤¿¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¡£¥Ø¥Ã¥É¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÁàºîÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ¹¤µ¤È½Å¤µ¤Ï¡¢84¥»¥ó¥Á900¥°¥é¥à¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡È¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¡É¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢7·î15Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢2¡Ý6¤Î7²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢Í¸¶¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î³°³Ñ¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹°ÂÂÇ¤Ï¡È¾®Àî¤é¤·¤¤¡É°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Ò¥Ã¥È¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç´¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê»Íµå¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤À¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ï¡È¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¡É¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¡Ê¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Î»þ¡Ë¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¾¯¤·Îý½¬¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¤Ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¤ÇÁ´ÉôÂÇ¤Ä¤È¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤¬¡¢½Å¿´¤¬²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î´¶³Ð¤È¤«¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£ºÇ½é¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤¬Àè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë´¶³Ð¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡È¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ·âÎý½¬¡£
¡¡Æü¡¹·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢½àÈ÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢8·î30Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢4¡Ý4¤Î6²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢Í¸¶¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹143¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÊü¤Ã¤¿Å¬»þÂÇ¤Ï¡¢¡È¾®Àî¤é¤·¤¤¡É¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï»ý¤ÁÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢4Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é8Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¤«¤±¤Æ5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¢15Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤«¤é27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¤«¤±¤Æ8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¡¢9¡¦10·î¤ÏÂÇÎ¨.362¡Ê58ÂÇ¿ô21°ÂÂÇ¡Ë¡£¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤â·ë²Ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£23Ç¯11·î¤Î½©µ¨Îý½¬¤«¤éÉ¬»à¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿·Á¤¬¡È·ë²Ì¡É¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â¸º¾¯¤·¤¿¤¬¡¢87»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.264¡¢13ÂÇÅÀ¡¢12»Íµå¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î.383¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶¯¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¸å¤í¤Ë·Ò¤¤¤À¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼é¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ°È¾Àï¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÞ¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸åÈ¾Àï¡¢¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢7·î19Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥¨¥é¡¼¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢7·î20Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿»î¹ç¤Ï41»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ººö¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±Ìµ¼ººö¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ºÙ¤«¤¤µ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âÁ°È¾¤«¤é½¤Àµ¤·¤Æ¸åÈ¾¤ËÎ×¤á¤¿¤È¤³¤í¤¬¸åÈ¾ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤é¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¡Öµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â¹×¸¥¤·¤Æ¡¢¹¶·â¤ÎÊý¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Íèµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤òÁÀ¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ