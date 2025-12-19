Ž¢°ÂÇä¤ê¤ÏÃ¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤Ž£µÒÎ¥¤ì¤¬Â³¤¤¤¿º£¼£¥¿¥ª¥ë¤¬"1Ëü±ßÄ¶¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤ë"¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÊÑËÆ¤·¤¿ÍýÍ³
¢£ÉÊ¼Á¤òµ¾À·¤Ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î¥¿¥ª¥ë»º¶È¤Ï¿¼¹ï¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£²·¤ä¾®ÇäÅ¹¤«¤é¤ÎÃÍ²¼¤²°µÎÏ¤ÏÆüÁý¤·¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ÏÉÊ¼Á¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â²Á³Ê¤ò²¼¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¼£¥¿¥ª¥ë¹©¶ÈÁÈ¹ç¤ÎÅÄÃæÎÉ»ËÍý»öÄ¹¡Ê57¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄì¤Ê¤·¾Â¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ»º¶È¤Ç4ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ»á¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿1994Ç¯¤Ï¤Þ¤À¹¥·Êµ¤¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÃüÍî¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»þ´ü¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÈáÄË¤Î¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ»á¤¬²È¶È¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë·Ñ¤®¤¿¤¤¤ÈÉã¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤È¤«¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤ò»ý¤Æ¡×
Éã¿Æ¤ÏÌ»ÍÜ»Ò¤È¤·¤ÆÅÄÃæ»º¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¿ÆÂ²´Ö¤Î¤â¤á¤´¤È¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Â©»Ò¤Ë²È¶È¤ò·Ñ¤¬¤»¤ë¤³¤È¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÄÃæ»á¤ÎÄï¤Î°ì¿Í¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÄï¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç½¤¹Ô¤·¤ÆÅÔÆâ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¶È¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤í¡×¤È¤¤¤¦¶µ°éÊý¿Ë¤ò¡¢¤à¤·¤íÄï¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö°ÂÇä¤ê¤«¤é¤Î·èÊÌ¡×¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î
¤½¤ì¤Ç¤âÅÄÃæ»á¤Ï²È¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³Ø4Ç¯»þ¤Ë²¿¤È¤«Éã¤«¤éµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤È¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¤ÏÆüÀ¶ËÂÀÓ¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯¸å¡¢¸Î¶¿¡¦º£¼£¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ç¡¢¶ì¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÄÃæ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¼£¤Î¥¿¥ª¥ëÀ¸»ºÎÌ¤Ï¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤ê¡¢2024Ç¯¤ÏÌó6800¥È¥ó¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î1991Ç¯¤Ë¤Ï5Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ë7Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÀäË¾Åª¤Ë»×¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾¦ÉÊÃ±²Á¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ÀÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Öº£¼£¥¿¥ª¥ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤È¡¢Å°Äì¤·¤¿¾¦ÉÊÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢°ÂÇä¤ê¤«¤é¤Î·èÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¡Ö²Á³Ê¸ò¾ÄÎÏ¡×¤ò¼º¤Ã¤¿
º£¼£¤Î¥¿¥ª¥ë»º¶È¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢1980Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ÎÌó10Ç¯´Ö¤Ï¡È²«¶â¤Î10Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯´ÖÀ¸»ºÎÌ¤Ï5Ëü¥È¥óÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎOEMÀ¸»º¤Ç½á¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡Ø¹â¤¯Çä¤ì¡¢¹â¤¯Çä¤ì¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ»á¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£Å¹Æ¬¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤â¤Ä¤±¤í¡¢¤³¤ì¤â¤Ä¤±¤í¡£È¢¤â¹ë²Ú¤Ë¤·¤í¡¢»É½«¤âÆþ¤ì¤í¡×¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×µá¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤Ë¸þ¤«¤¦ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£ÉÔ¶·¤ËÈ¼¤¦¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ¤ÎÇÈ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³¤³°À½¤Î°Â¤¤¥¿¥ª¥ë¤¬ÂçÎÌ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ãæ´Ö²·¤ä¾®ÇäÅ¹¤¬²Á³Ê¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Ï²Á³Ê¸ò¾ÄÎÏ¤ò´°Á´¤Ë¼º¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ç¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¤ì¤âÈ´¤±¡¢¤³¤ì¤âÈ´¤±¡Ù¡Ø°Â¤¯¤·¤í¡¢¤â¤Ã¤È°Â¤¯¤·¤í¡Ù¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£½½¿ôÇ¯¤Î¤¦¤Á¤ËÂ¤·»»¤È°ú¤»»¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤é¤º¡¢ÃÍ²¼¤²Í×µá¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¸«¤¿ÃÍÃÊ¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¿¥ª¥ë¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢º£¼£¤Î¥¿¥ª¥ë»º¶È¤Ï1991Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Î18Ç¯´Ö¡¢À¸»ºÎÌ¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤¿¡£
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤¿°ÂÇä¤ê
°ÂÇä¤ê¤Ï¡¢º£¼£¤Î¥¿¥ª¥ëºî¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÍø±×¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢³°Ãí¤Î²Ã¹©¶È¼Ô¤Ë¤âÃÍ²¼¤²¤òÍ×ÀÁ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½¾¶È°÷¤ÎÄÂ¶â¤â¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¥¿¥ª¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ï½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ê1966Ç¯¤Ë¡Ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤â¤´»ë»¡¤µ¤ì¤¿¹©¾ì¤Çºî¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×
1932Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÅÄÃæ»º¶È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÅý¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤Î¼Á¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Ç¤â²Á³Ê¤ò²¼¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇä¤ê¾å¤²¤Ï¿¤Ó¤º¡¢µëÎÁ¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Î»Îµ¤¤Ï²¼¤¬¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¤«¤¿¤äÃÍ²¼¤²°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿É´²ßÅ¹¤â¼ý±×¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¿¥ª¥ë¤ÎÉÊ¼Á¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤¤ÌÜ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Èº£¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤¬Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ»á¤ÏÅÇÏª¤¹¤ë¡£
°Â¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¡½¡½¡£¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷Ä¬¤¬ÆüËÜÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Î¼Á¤äÃæ¿È¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À°Â¤¤Êý¤òÁª¤Ö¡£µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤¿¡ÖµíÐ§ÀïÁè¡×¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤Î¥¿¥ª¥ë¶È³¦¤â¤½¤¦¤·¤¿Àú¤ê¤ò¤â¤í¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¼£¤Î¥¿¥ª¥ë»º¶È¤¬¤É¤óÄì¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÈ´ËÜÅª¤ÊÀïÎ¬Å¾´¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤À¡×
Å¾µ¡¤Ï2006Ç¯¤ËË¬¤ì¤¿¡£»Í¹ñ¥¿¥ª¥ë¹©¶ÈÁÈ¹ç¡Ê¸½¡¦º£¼£¥¿¥ª¥ë¹©¶ÈÁÈ¹ç¡Ë¤ÇÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ£üâËÊ¸»á¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¤Ç¡Öº£¼£¥¿¥ª¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬²æ¡¹¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤À¡×
Æ£üâ»á¤Ï¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ëº´Æ£²Ä»ÎÏÂ»á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£
¡Ö¹âÎð¤ÎÍý»ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº´Æ£²Ä»ÎÏÂ¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃ¯¤À¤½¤ì¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á30¡Á40Âå¤Î¼ã¼ê¤Ï¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤¢¤Îº´Æ£²Ä»ÎÏÂ⁉¡Ù¤È¿§¤á¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÃæ»á¼«¿È¤â2006Ç¯¤ËÁÈ¹ç¤Î´Æ»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤ËÁÈ¹ç¤ÎÃæ¿õ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄÇ¯Éô»þÂå¤«¤éÇÝ¤ï¤ì¤¿Ä¹Ç¯¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£º£¼£¥¿¥ª¥ë¹©¶ÈÁÈ¹ç¤Ë¤Ï°¦É²¸©¤ÇºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤¿ÁÈ¹çÀÄÇ¯Éô¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÄÃæ»á¤â¤½¤Î½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÈÀÄÇ¯¥°¥ë¡¼¥×¡É¤ÎÊ³Æ®
¤³¤ÎÀÄÇ¯Éô¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½À®¸ù¤Î±£¤ì¤¿Í×°ø¤À¤Ã¤¿¡£¿ÆÁÈ¹ç¤«¤é¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿ºâÌ³ÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÆÁÈ¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÄÇ¯Éô¤¬¼Â¹Ô¤¹¤ë¡½¡½¤½¤Î½ÀÆðÀ¤¬¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÅÄÃæ»á¤¬ÀÄÇ¯Éô¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ëÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ¤ò´ë²è¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢º£¼£»ÔÌ±º×¤ê¡Ö¤ª¤ó¤Þ¤¯¡×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥êº×¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥³¥ì¡×¤È¾Î¤·¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥×¥í¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¹ç´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â½Ð±é¡£ÆÃ¤Ë¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2006Ç¯Åö»þ¡¢ÁÈ¹çÍý»ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÀÄÇ¯Éô¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤â¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÇÅÄÃæ»á¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£20Âå¤«¤é¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÄÃæ»á¤é¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³Æ°Ñ°÷²ñ¤Ç°Ñ°÷Ä¹¤äÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2007Ç¯2·î¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¾¦ÉÊ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2009Ç¯¡½¡½¡£ÁÈ¹ç¤¬¡Ö´ñÀ×¤Î²Æ¡×¤È¸Æ¤Ö»þ´ü¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤À¸»ºÎÌ¤â¥¢¥Ã¥×¡£2010Ç¯¤Ï9851¥È¥ó¤ÈÁ°Ç¯ÈæÌó5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁý¡£¤³¤³¤«¤éÀ¸»ºÎÌ¤ÏÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï1Ëü2036¥È¥ó¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¡£
¢£Ê¿¶Ñ½Ð²ÙÃ±²Á¤Ï3ÇÜ¤Ë¾å¾º
¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¼£¥¿¥ª¥ë¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ÎºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢Ãæ´Ö¤Î²·¤ä¾®ÇäÅ¹¤ËÎìÂ°¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¬³Ê¤ò¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Çºî¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤¬º£¼£¥¿¥ª¥ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×¡Öº£¼£¥¿¥ª¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡½¡½¡£¤½¤¦Æ²¡¹¤ÈÁê¼ê¤Ë¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÅÄÃæ»º¶È¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±°ÌÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½Ð²ÙÃ±²Á¤Ï²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸»ºÎÌ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¦ÉÊÃ±²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÏÁÈ¹ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂ¾¤Î¥¿¥ª¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï3000±ß¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬É¸½à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï5000±ß¡¢1Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ôËü±ß¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦ÉÊ¼Á¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢20Ç¯´Ö¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅöÁ³¡¢²áµî¤È¸½ºß¤Ç¤Ï¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÉÊ¼Á¤Ê¤É¤Ç¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ»º¶È¤¬À½Â¤¤¹¤ëOEM¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï2000±ß¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÇ¹â³Û¤Ç4Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ë½Íø¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¤¤²Á³Ê¤òÀßÄê¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦ºàÎÁ¤ò»È¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦À½Ë¡¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¡Ö¸·¤·¤¤´ð½à¡×¤È¡Ö¼«¸Êµ¬À©¡×
»ö¼Â¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý¤Ï¸·³Ê¤À¡£ÁÈ¹ç¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÊ¼Á¤Î¤ß¤Ç¡¢75¼Ò¤¢¤ëÁÈ¹ç°÷´ë¶È¡Ê2025Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È²Á³ÊÀßÄê¤Î¼«Í³¤ò»ý¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÊ¼Á¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£µÛ¿åÀ¡¢¿§Íî¤Á¡¢¶¯ÅÙ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹àÌÜ¤Ç¸·¤·¤¤´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²Á³Ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁÈ¹ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¡£Çö¼ê¤Î·Ú¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¸ü¼ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤ë¡£75¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥¿¥ª¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿º£¼£¥¿¥ª¥ë¤òÁª¤Ù¤ë¡£¤³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤³¤½¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÂç°ÂÇä¤ê¡×¡Ö¡û¡û±ß¤¬¡ß¡ß±ß¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ï¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¶ËÎÏ»È¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Â¾¤ÎÁÈ¹ç°÷¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡Öº£¼£¥¿¥ª¥ë¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢³§¤Î¤¿¤á¤Ë¥ë¡¼¥ë¤Ï¼é¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤â¤È¤Ã¤¯¤Ë¡ØÄ¹¤¤´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÅ½¤ê»æ¤·¤ÆÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÅÄÃæ»á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¢£°ÂÇä¤ê¤ò¤ä¤á¤Æµ¯¤¤¿ÊÑ²½
²Á³Ê¶¥Áè¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î´Ô¸µ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÁÈ¹ç¼çÆ³¤Ë¤è¤ë»Ò°é¤Æ»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò³«»Ï¤·¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä½÷À¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·î1Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤¿¡£2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç24¼Ò101¿Í¤¬¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤âÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤Î²þÁõ¡¢µÙÆü¤ÎÁý²Ã¡¢¾ºµë¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¼Â»Ü¡£¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÂÇä¤ê¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ë¶È¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¿¥ª¥ë»º¶È¤Î³èÀ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢U¥¿¡¼¥ó¡¢I¥¿¡¼¥ó¡¢J¥¿¡¼¥ó¤Çº£¼£¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É²½¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢À¸»ºÎÌ¤Î¸º¾¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
2024Ç¯¤Î6857¥È¥ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½³«»Ï»þ¤Î1Ëü2207¥È¥ó¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤À¡£ÁÈ¹ç°÷¿ô¤â2020Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ç27¼Ò¸º¤ê¡¢75¼Ò¤Ë¡£¥¿¥ª¥ë»ºÃÏ¤ÏÊ¬¶ÈÂÎÀ©¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À÷¿§²ñ¼Ò¡¢¥×¥ê¥ó¥È²ñ¼Ò¡¢»É½«²°¡¢µ¡³£ÉôÉÊ²°¡¢»ñºà²°¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´ØÏ¢¶È¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¸ÂÖ·ÏÁ´ÂÎ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö1Ëü¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤Ï²¿¤È¤«°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡£¥¿¥ª¥ë²ñ¼Ò¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¼þÊÕ¤Î¶È¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ¼Á¤À¡£º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÅö½é¤ÎÌÜÏÀ¸«¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÃ¦¥®¥Õ¥È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥¿¥ª¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â·ë²ÌÅª¤Ë¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¥®¥Õ¥È¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»È¤ï¤ìÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
ÆüËÜ¤Î¥¿¥ª¥ë»Ô¾ì¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Ï¡¢¼Â¼û¤ÈÎ¥¤ì¤¿¥Ë¡¼¥º¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤À¡£´§º§Áòº×¤ÎÂ£Åú¡¢´ë¶È¤ÎµÇ°ÉÊ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥°¥Ã¥º¡½¡½¡£¼«Ê¬¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤Ë¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ªÃæ¸µ¤ä¤ªºÐÊë¤Î½¬´·¤Ï¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥®¥Õ¥È»Ô¾ì¤Ï½Ì¾®¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¦¡×¥¿¥ª¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤ò·¡¤êµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î³ÈÂç¤â»ëÌî¤Ë
À¸»ºÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¥¿¥ª¥ë»ºÃÏ¡¦º£¼£¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ÁÈ¹ç¤Ï2025Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÀÄÇ¯Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡¢ÁÈ¹ç¤Î³Æ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ê¥½¡¼¥¹¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë°Ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ30¡Á40Âå¤À¤Ã¤¿¼ã¼ê¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î´¶³Ð¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Instagram¤äTikTok¤Ç¤É¤¦¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¤â¤¦ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£°ÙÂØ¤¬±ß°Â¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Í¢½Ð¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤Ë¤¢¤ëº£¼£¥¿¥ª¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï³¤³°¸þ¤±¤Ë¹¹ð¤Ê¤É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×
ÅÄÃæ»º¶È¤Ç¤â¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆîÊÆ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Æ¥ÊÃ±°Ì¤Ç¤ÎÍ¢½Ð¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâ»Ô¾ì¤¬¥·¥å¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÃæ¡¢³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢ÁÈ¹çÁ´ÂÎ¤Ç¤â³¤³°¸þ¤±¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¢£¤³¤³¤Ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¥¿¥ª¥ë¤¬¤¢¤ë
º£¼£¤Î»º¶È¹½Â¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÏÂ¤Á¥¶È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ÛÍÑ¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥ª¥ë»º¶È¤Î½ÅÍ×À¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼Ô¤«¤é70Âå¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢½÷À¤âÃËÀ¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤¬Æ¯¤±¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¡£Æâ¿¦¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤âÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤ÏÂ¤Á¥¶È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¿¥ª¥ë¤ÏÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇËÇ°×¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¿¥ª¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¢ÆþÉÊ¤¬8³ä¤òÀê¤á¤ë»Ô¾ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤éº¤¤ë¤Î¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¹¡×
¹ñÆâÀ¸»º¤ò°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÄÃæ»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î¹ñÆâÀ¸»ºÎ¨¤â¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¼£¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ðºî¤ì¤Ê¤¤¥¿¥ª¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡Öº£¼£»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëÁó¼ÒÀî¤Î¿å¤¬¡¢¥¿¥ª¥ë¤ÎÀ÷¿§¤äÀö¤¤¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÆð¿å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾ì½ê¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÅÄÃæ»á¤ÏÁÊ¤¨¤ë¡£
À÷¿§¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¿©ÍÑ¤Î¥Ç¥ó¥×¥ó¤ò¸Ò¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»å¤òÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤·¡¢¿¥¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²½³Ø¸Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥ó¥×¥ó¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÓ¿å½èÍý¤ÇÊ¬²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡£ºÇ½ªÅª¤ËÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ËÎ®¤¹ÇÓ¿å¤Ï¡¢¹ñÎ©¸ø±à¤Î¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸µ¡¹¡¢º£¼£¤Î¥¿¥ª¥ë»º¶È¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£º£¼£¥¿¥ª¥ë¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤Ç¤¢¤ì
¤«¤Ä¤Æº´Æ£²Ä»ÎÏÂ»á¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÅÄÃæ»á¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¼£¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£³Øµé°Ñ°÷¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤À¡×
°ì»þ¡¢¤ª¤É¤±¤¿´¶¤¸¤ÎPR»Üºö¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¡¢º´Æ£»á¤«¤é¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¡£ÌÌÇò¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢À¿¼Â¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É²½¤«¤é20Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â20Ç¯¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÇä¤ê¤ËÁö¤é¤º¡¢ÉÊ¼Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°ÂÇä¤ê¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Çä¤ê¼ê¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸Êµ¬Î§¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤ËÅê¤²Çä¤ê¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢°ÂÇä¤ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×
Ç§ÃÎÅÙ¤È¤¤¤¦»ñ»º¤È¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë°ÂÄê¤·¤¿ºâÌ³´ðÈ×¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸»ºÎÌ¤Î¸º¾¯¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢³¤³°»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¼é¤ê¡¢¼¡Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¡£
ÅÄÃæ»á¤Ï»þ¡¹¡¢ÁÈ¹ç°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¤Ð¤ì¤Æ¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤À¡×
¤½¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤à¡£°ÂÇä¤ê¤È¤¤¤¦Äì¤Ê¤·¾Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿Àè¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
