女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は22日から第13週「サンポ、シマショウカ。」。年内ラストの週となる。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第60話（12月19日）のラスト、山根銀二郎（寛一郎）から松野トキ（郄石あかり）手紙が届き、次週予告。スーツ姿の銀二郎は「おトキちゃんとやり直したい」――。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）は「えっ、銀二郎さん、帰ってくるのね」と驚き。イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）も来日し、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）とハグ。“四角関係”の行方は果たして。

銀二郎は、トキが一人東京から松江に戻った第4週・第20話（10月24日）以来9週ぶりの再登場となる。

SNS上には「まさか、ここに来て銀二郎の不意打ち。恋の嵐の予感」「今年の最終週だけに最大のヤマ場を持ってくるんだな」「おトキちゃんとヘブンさんが無意識に惹かれ始めているタイミングで…」」などの声が続出。反響を呼んでいる。