ポケモン好き必見♡ウリムーが主役の干支小椀第3弾が登場

伝統工芸とポケモンの世界観が出会った、特別感あふれる器に新作が仲間入り。1919年創業の漆器専門店「山田平安堂」から、「ポケモン 干支小椀」第3弾としてウリムーの絵柄が登場しました。蒔絵職人が一点ずつ手描きで仕上げるやさしい表情は、毎日の食卓をそっと見守ってくれる存在に。お子様の成長を感じるひとときを、温かな物語とともに彩ります♡

蒔絵で描くポケモンの魅力

「ポケモン 干支小椀」は、木地挽きから塗り、蒔絵まで全工程が手作業。漆絵の上に金粉を蒔く伝統技法によって、ポケモンたちの表情に奥行きと輝きが生まれます。

天然木と漆塗りによる器は断熱性にも優れ、熱い料理を盛っても器が熱くなりにくいのが特長。触れても安心な素材で、日常使いしやすい工芸品です。

第3弾はウリムーが新登場

2025年1月にピカチュウ・アーボ・カイリュー、2025年8月にアチャモが登場し、今回第3弾としてウリムーが加わりました。

キノコやきのみ、そしておんせんを見つけるウリムーの姿には、「この先たくさんの楽しい出来事に出会えますように」という想いが込められています。

お子様のはじめての食事や新しい挑戦の時間を、冒険の物語のように見守る小椀です。

5種の絵柄と今後の展開

現在「ポケモン 干支小椀」は、ピカチュウ、アーボ、カイリュー、アチャモ、ウリムーの5種類が揃いました。第3弾発売日となる2025年12月18日（木）は、ウリムーのみの販売となります。

ほかの絵柄は「お知らせメール」登録により、再開時に案内されます。さらに2026年にはポニータの発売も予定されており、今後の展開にも期待が高まります。

また、「ポケモン 汁椀」ピカチュウも販売中です。※「ポケモン 汁椀」は現在ピカチュウのみの販売です。

食卓で育つ、やさしい思い出



職人の手仕事とポケモンの世界観が重なり合う「ポケモン 干支小椀」。日々の食事の中で感じる小さな成長や喜びを、そっと受け止めてくれる存在です。

お気に入りのポケモンとともに囲む食卓は、家族の会話や笑顔を自然と引き出してくれそう。長く大切に使いたくなる器で、心あたたまる時間を重ねてみてはいかがでしょうか♪