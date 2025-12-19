女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は19日、第60話が放送された。話題のシーンを振り返る。この日は郄石の23歳の誕生日。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第60話は、松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）のため、大雄寺に「水飴を買う女」を聞きに訪れる…という展開。

花田旅館は2人のために夜食を準備。夜遅くまで怪談を語るため、トキは“立ち寝”。花田ツル（池谷のぶえ）ウメ（野内まる）がトキの転倒に備えた。

錦織友一（吉沢亮）は怪談がヘブンの日本滞在記の“ラストピース”になると考え、トキから怪談を教えてほしいと依頼。トキは既に怪談を毎晩語っていると伝えた。

錦織は「つまりだ。君が怪談を語れば語るほど、滞在記は完成に近づき、ヘブン先生はここからいなくなるということになる」。トキは葛藤した。

ヘブンの熱意に折れ、トキは「水飴を買う女」を語る。

そして、松野家に珍しくトキ宛の手紙が届く。松野フミ（池脇千鶴）は封筒を裏返し「（差出人は）山根銀二郎」。松野勘右衛門（小日向文世）とともに驚きを隠さない。差出人の住所は東京市神田区錦花町二丁目。

SNS上には「ぎ、銀二郎？」「まさかの再来」「え、退場じゃなかったのか」などと驚きの声が続出。「立ったまま寝るw」「頑固な汚れ。食器用洗剤のCMかw」「うれしさから一変、錦織と同じジレンマに陥ったオトキシショウ」「おトキちゃん（中の人）お誕生日おめでとうございます」などの投稿もあった。

22日から第13週「サンポ、シマショウカ。」。年内ラストの週となる。