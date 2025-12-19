歌手の原田悠里（７０）が今月、６０枚目のシングル「運試し」を発売した。大台に到達した楽曲は同世代への応援歌で、原田は「私たち世代にエールを届けたい。一緒になって腕を振り上げてもらいたい」と意気込んだ。

原田は６０という数字に「還暦になった気分」とジョークを飛ばし、「『えっ？６０枚目？みたいな感じ』。（運試し）させてもらえるんだな、まだ運が残ってたかって。だんだん自分が背中を押されてきましたね」と朗らかに笑った。

大ベテランだが発散する雰囲気は若々しい。この２７年間はジムに週２〜３回通い、冷たい物は飲まないなどコンディション維持は怠らず「身長と体重はデビューから変わっていない」という。「毎回が運試しみたいな世界」である芸能界で「それなりに戦って来たのかな」と感慨をもらす。

２０２３年に北島音楽事務所から独立し、昨年は古希を迎え、今年は６０枚目のシングル発売とデビュー４０年を過ぎてから大きな節目が続くが、「年齢を重ねていっても引くんじゃなくて前へ行こうよ。丸くならないで、とんがっていこうよ」という気持ちがある。

長いキャリアを振り返って「世の中にアピールできた作品は数知れている。なんでもうちょっと頑張れなかったんだろう。こんなにチャンスをいただけたのに返し切れていない」と反省しつつ、「やり残したことがいっぱいあるし、伸びしろがあると思っている。もっといい歌を歌えるんじゃないか」と今も貪欲だ。

原田は「まだ新しいことを身につけて新しいものを届けられるという気迫はある。気持ちも体も元気でいられるうちは頑張っていきたい。最後まで働くぞみたいな気迫で行かないと」と前向きに語った。

◇原田悠里（はらだ・ゆり）１９５４年１２月２３日生まれ、熊本県天草市出身。鹿児島大学教育学部音楽科卒。横浜市の公立小学校での音楽教師から北島三郎一門に。８２年、「俺に咲いた花」でデビュー。代表曲に「木曽路の女」、「津軽の女」など。ＮＨＫ紅白歌合戦３回出場。日本レコード大賞優秀作品賞２度、金賞４度。歌謡浪曲は二葉百合子に師事。２０２３年独立。血液型Ａ。