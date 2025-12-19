新「ワゴンR」ブラック！

スズキは12月15日、軽乗用車「ワゴンR」の新たな一部改良モデルを発表し、同日より発売しました。このワゴンRには、新しいオプションパッケージ「ブラックアクセント」が設定されています。

ワゴンRは、スズキが1993年に発売したロングセラー車。初代からモデルチェンジを重ね、2017年に登場した6代目が現行モデルとなっています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「新ワゴンR」です！ 画像で見る（47枚）

発売当初から一貫して全高を高く取った軽トールワゴンという位置付けで、4人乗りでも余裕を感じられる広々とした室内空間を実現。プラットフォームの刷新による製造コストの低減や次世代環境技術「スズキグリーンテクノロジー」の搭載といった改良を経て、現行モデルでは初代モデルを踏襲しつつも現代風にアレンジを加えたデザインに進化しました。

今回の一部改良では、これまで複数のパターンがあった外観デザインをひとつに集約。「カスタムZ」のデザインをベースに、立体感を強調するグリル造形と表情豊かな3Dテクスチャーを用い、フロントデザインを一新しています。

ボディカラーには新たに「ベルベットダークレッドパール」、「ルーセントベージュパールメタリック」の2色を設定しています。

先進安全装備には衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用ししたほか、車線逸脱抑制機能を標準装備するなど、運転支援機能を充実させています。

さらに、減衰接着剤の塗布などにより、快適な乗り心地と、高い操縦安定性・静粛性を実現しました。

パワートレインは、660ccエンジンのガソリンエンジン車とマイルドハイブリッドハイブリッド車を用意。ガソリン車にはCVTのほか5速MTが設定されます。駆動方式は2WDもしくは4WDです。

価格（消費税込）は、ガソリン車が143万円から155万3200円、マイルドハイブリッド車が170万9400円から182万9300円です。

そんな改良が加わったワゴンRに新しい一面をもたらすのが「ブラックアクセント」です。

ブラックアクセントは、フードデカール、サイドデカール、ドアミラーカバー、フューエルリッドガーニッシュ、ドアハンドルエスカッション、エンブレム、インパネガーニッシュ、インパネトレー、革調シートカバー、フロアマット、ルームミラーカウルで構成されています。

このうちエクステリアに装着するのは、フードデカール（1万3750円）、サイドデカール（2万7500円）、ドアミラーカバー（6380円）、フューエルリッドガーニッシュ（7260円）、ドアハンドルエスカッション（1万890円）、エンブレム（3080円）の6種。車体のベースカラーにブラックをアクセントとして取り入れることで、精悍な印象に仕立てます。

フードデカールは、フード（ボンネット）の中央に並べて貼り付けるデカールで、正面から見た印象に大きな変化をもたらします。サイドデカールは、両サイドの下部と後方ドアに貼り付けるデカールのセットで、単一のボディーカラーにブラックのラインを追加することで、よりスタイリッシュな印象に仕立てます。

ドアハンドルエスカッションとフューエルリッドガーニッシュは、カーボンルックなデザインとなっており、ブルーイッシュブラックパール3塗装のドアミラーと合わせて、ブラックアクセントパッケージ全体の印象が単調なものとなることを防ぎます。

また、エンブレムは先日刷新されたばかりの新しい「S」エンブレムを採用。通常のエンブレムにはない、ブラックならでは光沢はクールな印象を与えます。

インテリアに装着するのは、インパネガーニッシュ（2万7830円）、インパネトレー（5830円）、革調シートカバー（6万500円）、フロアマット（2万2770円）、ルームミラーカウル（1万1000円）の5種。インパネガーニッシュは、ブラックを基調としつつもルーバー部にサテンレッドを採用して、インパネ全体をアグレッシブな印象にまとめます。

インパネトレーは助手席側に取り付けられるシリコン製パーツで、基本モデルとは形状が少し異なり、区画を分けるように設けられた凹凸で利便性を向上させます。

革調シートカバーは、運転席、助手席、後席に対応。PVC素材で作られたブラックのシートで高級感を演出します。なお、シートカバーは運転席と助手席は背裏までカバーしており、後席は背裏までカバーしていないとのこと。また、シートバックポケット、シートカバー、ラゲッジマット（シート背裏あり）と同時装着はできないほか、ECSTARエアコーデは施工不可となっています。

フロアマット（リップル）は、運転席、助手席、後席でそれぞれに合わせた形状で作られ、「ワゴンR」のロゴや運転席のペダル付近には専用マットを備えます。

全11種のパーツで構成されるブラックアクセントパッケージの総額は19万6790円。インテリアパーツのみをまとめた「ブラックアクセント内装パッケージ」は12万7930円となっています。