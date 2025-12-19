ＢＣリーグに東京都内の球団が初参戦へ…拠点の青梅市・あきる野市と連携し地域振興も

プロ野球独立リーグ「ルートインＢＣリーグ」に東京都内の球団が初めて参戦する見通しになった。

活動拠点は東京都青梅市とあきる野市で、地域一体で支援しようと、青梅市は１６日、球団を設立した「レジデンシャル不動産」（足立区）などと包括連携協定を結んだ。新球団は、２０２７年からリーグ戦に挑む予定。（鈴木章功）

仮称の球団名は「東京レジデンシャル」で、ＢＣリーグの準加盟承認を受けて１１月に設立された。今後、トライアウトなどを通じて選手を獲得し、監督ら指導陣を決めるなどして、チームとしての体制を固めるという。正式加盟すれば、同リーグのチームは１０球団になる。東京初のチームとなり、西多摩地域としては、唯一のプロスポーツチームの誕生となる。

不動産売買などを手がけるレジデンシャル不動産は、１９年から同リーグの「埼玉武蔵ヒートベアーズ」のスポンサーを務め、２１年からはネーミングライツ（命名権）を取得し、さいたま市内の球場を「レジデンシャルスタジアム大宮」とするなど、野球を通じた地域貢献を展開してきた。東京でも野球による地域活性化を担おうと、新球団を設立したという。

新球団が試合や練習をする球場を都内で探したところ、青梅市の「青梅スタジアム」とあきる野市の「内田電気商会グリーンフィールド草花」（市民球場）が条件に合ったため、両市に協力を依頼。青梅市とはこの日、あきる野市とは１１月にそれぞれ協定を結び、スポーツによる地域活性化に向けた取り組みを両市とともに企画、実行していく。

両市と締結した協定には企業版ふるさと納税を活用した地域振興も盛り込み、最初の寄付として両市に２０００万円ずつを贈った。両市とも、球場の改修などに使っていく。

青梅市との締結式では大勢待利明市長が「お互い知恵を出し合い、青梅市の活性化にぜひご協力いただきたい」とあいさつ。

元高校球児というレジデンシャル不動産の内田広輝社長は「球場の中長期的な改修に貢献できれば。地域のアイコンと思ってもらえる存在になるのを目指します」と話した。