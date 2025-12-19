謎の「人気者Ｋ」は誰か？対戦するメガトンが予想「グレート・カブキ？佐々木健介選手？拳王選手？…」…マリーゴールド「１・３大田区」全対戦カード決定
マリーゴールドは１８日、来年１・３大田区総合体育館（午後２時半ゴング）の全対戦カードと試合順を発表した。
第３試合のスペシャル・シングルマッチでメガトンが「人気者Ｋ」と対戦する。「Ｋ」の正体は、試合当日の入場曲で判明するが１８日に都内で行われた記者会見でメガトンは「Ｋ」について「グレート・カブキ？佐々木健介選手。拳王選手」と予想し「ドキドキワクワクですよね」と胸をときめかせた。
そして「当日まで入場曲かかるまで誰が来るのかかわからない。みんなでワクワク、ハッピー、ハッピー、ガォーで行きましょう」と呼びかけていた。
１・３大田区はメインイベントでワールド王者・青野未来が桜井麻衣と初防衛戦。セミファイナルでＧＨＣ女子王者でマーベラスの彩羽匠に岩谷麻優が挑戦するなど４大タイトル戦がラインアップされた。
◆１・３大田区全対戦カード
▼マリーゴールド・ワールド選手権試合
王者・青野未来 ｖｓ 挑戦者・桜井麻衣
▼ＧＨＣ女子選手権試合
王者・彩羽匠 ｖｓ 挑戦者・岩谷麻優
▼ユナイテッド・ナショナル選手権試合
王者・ビクトリア弓月 ｖｓ 挑戦者・越野ＳＹＯＫＯ．
▼ツインスター選手権試合
王者チーム・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ ｖｓ 挑戦者チーム・野崎渚＆瀬戸レア
▼シングルマッチ
林下詩美 ｖｓ 後藤智香
▼スペシャル・シングルマッチ
メガトン ｖｓ 人気者Ｋ
▼６人タッグマッチ
天麗皇希＆翔月なつみ＆ハミングバード ｖｓ 石川奈青＆勇気みなみ＆橘渚
▼ニューイヤー・ダッシュ
山岡聖怜＆心希＆ＣｏＣｏ ｖｓ 田中きずな＆南小桃＆山粼裕花