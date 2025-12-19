マリーゴールドは１８日、来年１・３大田区総合体育館（午後２時半ゴング）の全対戦カードと試合順を発表した。

第３試合のスペシャル・シングルマッチでメガトンが「人気者Ｋ」と対戦する。「Ｋ」の正体は、試合当日の入場曲で判明するが１８日に都内で行われた記者会見でメガトンは「Ｋ」について「グレート・カブキ？佐々木健介選手。拳王選手」と予想し「ドキドキワクワクですよね」と胸をときめかせた。

そして「当日まで入場曲かかるまで誰が来るのかかわからない。みんなでワクワク、ハッピー、ハッピー、ガォーで行きましょう」と呼びかけていた。

１・３大田区はメインイベントでワールド王者・青野未来が桜井麻衣と初防衛戦。セミファイナルでＧＨＣ女子王者でマーベラスの彩羽匠に岩谷麻優が挑戦するなど４大タイトル戦がラインアップされた。

◆１・３大田区全対戦カード

▼マリーゴールド・ワールド選手権試合

王者・青野未来 ｖｓ 挑戦者・桜井麻衣

▼ＧＨＣ女子選手権試合

王者・彩羽匠 ｖｓ 挑戦者・岩谷麻優

▼ユナイテッド・ナショナル選手権試合

王者・ビクトリア弓月 ｖｓ 挑戦者・越野ＳＹＯＫＯ．

▼ツインスター選手権試合

王者チーム・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ ｖｓ 挑戦者チーム・野崎渚＆瀬戸レア

▼シングルマッチ

林下詩美 ｖｓ 後藤智香

▼スペシャル・シングルマッチ

メガトン ｖｓ 人気者Ｋ

▼６人タッグマッチ

天麗皇希＆翔月なつみ＆ハミングバード ｖｓ 石川奈青＆勇気みなみ＆橘渚

、

▼ニューイヤー・ダッシュ

山岡聖怜＆心希＆ＣｏＣｏ ｖｓ 田中きずな＆南小桃＆山粼裕花