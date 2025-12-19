フランス生まれのスポーツブランド「ルコック スポルティフ」が19日までに公式インスタグラムを更新。契約プロゴルファー・菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）のミニスカ・ゴルフウエア姿をアップした。

「今シーズンもトーナメントでルコックスポルティフ契約プロの菅沼菜々プロが活躍しました！」と報告。同社のウエア姿の菅沼の写真をアップし「来シーズンも菅沼菜々プロが着用するウェアに注目してください！」とつづり、ハッシュタグで「ルコックゴルフ」「lecoqgolf」「ゴルフ」「ゴルフウェア」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「素敵なゴルフウェア一可愛いの期待しています」「可愛い」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「ゴルフウエア な−ちゃんが着ると引き立ちますね」「菜々ちゃん可愛くお願いします」などの声が寄せられている。

菅沼は、2018年にプロテスト合格。20年に賞金ランキング47位で初のシードを獲得し、翌22年には、メルセデス・ランキング8位と躍進。23年にNEC軽井沢72ゴルフトーナメントでプレーオフを制してツアー初優勝。4日間トーナメントの延田グループ・マスターズGCレディースで2勝目を挙げた。昨季はシード落ちを経験したが、今季は5月のパナソニックオープンで1年半ぶりのツアー優勝を果たすなどしシード復活を果たした。