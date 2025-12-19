アントニオ猪木、天龍源一郎…ケンコバが伝説のプロレスラーについて語り尽くす！

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。

12月19日（金）深夜放送の同番組には、芸能界屈指のプロレスファンであるケンドーコバヤシがゲストとして登場。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

新日本プロレスの「新日本プロレス1.4東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューSP」（2026年1月4日放送）が間近に迫り、熱い注目を集めているプロレス。

今回は、レジェンドレスラーたちの引退を中心に、その裏話をたっぷり語り尽くす。

◆アントニオ猪木の伝説の数々！

ケンコバが熱く語るのは、日本プロレス界のレジェンド中のレジェンド、アントニオ猪木さん。

38年に及ぶプロレス人生を締めくくる引退試合に隠された裏話を、貴重な映像とともに披露する。

プロレスに詳しくないMCの近藤千尋でも猪木さんがスゴイことは知っているものの、具体的には「何がすごいのか」と直球の質問を投げかける。これに対してケンコバが口にした、猪木さんの本気ぶりをうかがわせる答えとは？

さらに、猪木さんが都内の自宅で飼っていたという今では考えられないとんでもない動物の正体や、日本中に広めた誰もが知る定番商品を紹介。どちらのエピソードもスゴすぎて、近藤と進行の宮本夢羅アナウンサーは驚愕させられる。

◆天龍源一郎の引退試合も！

生ける伝説、ミスタープロレス…数々の異名を持つ天龍源一郎の引退試合にもケンコバは言及。この引退試合、それまでの「常識を覆すものだった」そうだが、いったい何が以前とは異なっていたのか？

実際にこの試合を観戦し、事前に意気込みも本人から聞かされていたというケンコバが裏話を明かす。

またケンコバは、天龍のスゴさ＆漢気がにじみ出たエピソードを披露。レスラーだけでなく、ファンに対しても熱い気持ちで接していたという話を聞いた近藤＆宮本は「かっこいい！」と思わずメロメロに。

そして、ヒールレスラーとして人気を博した飯塚高史の裏話も。

飯塚といえば入場の際、テレビ朝日・野上慎平アナが実況席にいるのを見ると必ず襲撃し、ワイシャツをビリビリに破くというのが名物のような光景になっていた。

これについてケンコバがオフレコ話を明かすと、宮本アナも先輩・野上アナ自身から聞いたという裏話を披露する。