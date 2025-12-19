水出しコーヒーを長時間待つのは過去の話。真空抽出なら5分で完成、毎朝サッと楽しめる
冬でもおいしいアイスコーヒーが簡単に楽しめる。
水出しコーヒーはおいしいものの、作るのに6〜8時間は寝かせるのが面倒ですよね。エスプレッソから作る急冷式も良いですが、苦味や酸味が出やすく氷も大量に必要……。
そんな面倒を解決したコールドブリュワーが「COTOPIA Vac Brew」。真空抽出により、最短5分で水出しコーヒーが完成する時短ギアを体験させてもらいました。
コーヒーライフが広がるアイテムだと思うので、ぜひ参考にしてみてください。
真空式で水出しコーヒーを時短
こちらが真空式ブリュワーの「COTOPIA Vac Brew」。フードプロセッサーのようなガジェット感がありますが、中身はドリッパー・サーバー・真空吸引ポンプがセットになったコーヒーギアです。
操作でそれほど難しい点はなかったのでさっそく最初の一杯を。コーヒー粉を30gと水を400mlほど注入。後述する抽出モードや好みに応じて分量は変えればOK。
水と粉は付属のヘラで20回ほど混ぜて馴染ませれば準備は完了。
最後に真空ポンプを上部にセット。ボタンで3モード（抽出の濃さ）を選び、長押しすれば起動します。
ちなみにフィルターは目の細かいメッシュフィルターを備えているので、細引きでも問題なかったですよ。
濃さも選べてラテ用にもいいかも
今回は最も濃いストロングモード（12分間抽出）でトライ。待っている間は音も特に無く、設定時間が経過すると動作音とともにコーヒーがサーバに落ち始めます。
気になる味については、STRONGは名前のとおりかなり濃い目でラテ用にちょうど良さそう。そのまま飲むなら抽出モードを変更するか、もう少し水を多めにするのがオススメかと。
水出しが短時間でたっぷり楽しめる
アイスコーヒーを楽しむという点ではエスプレッソやドリップと手間や時間はそう変わりませんが、コールドブリューを圧倒的短時間で楽しめるのは便利ですね。
ボトルで水出しコーヒーを作ると1L前後しか作れず、けっこうすぐ無くなりますし……。
なお味に関しては使用モード・豆と水の量で自分なりのレシピ追求が必要ですが、一度構築できれば後は簡単なので、それも楽しみにしてしまえばOKですね。
食洗機で洗えてラク
抽出後のコーヒー粉はパウンドケーキみたいに固まっていました。真空ポンプ以外は食洗機でも洗えるので、後片付けの手間もドリップコーヒーやエスプレッソとほぼ変わりません。
まろやかなコールドブリューがサクッと楽しめるので、年中アイスコーヒーやアイスラテを楽しみたい人には助かるコーヒーギアになってくれそうです。
本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。