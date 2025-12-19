【全日本フィギュア】男子ショートプログラムの滑走順一覧。五輪代表3枠に選ばれるのは？
12月19日から開幕する全日本フィギュアスケート選手権。今年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の最終選考会をも兼ねている。
男女シングルの枠はわずか3枠。初日は男子・女子ショートが行われる。
日本最高峰の舞台・全日本選手権で、どんな演技を見せてくれるのだろうか。
全てが決まる大舞台に挑む、男子ショートプログラムの滑走順は以下の通り。
【第1グループ】
（1）植村駿（うえむら・しゅん）
16歳/就実学園
今シーズンから強化選手入り。初の国際大会では素晴らしい演技で表彰台乗りを果たすなど大活躍。西日本・全日本ジュニアでは悔しさの残る演技も…。
2年連続となる全日本出場を決めました。
曲に合わせた滑らかなスケーティングと高さのあるジャンプに注目！
「自分の最高を出したい、今年の成長した自分を見せつけたい」
（2）周藤集（すとう・つどい）
18歳/明治大学
ジュニアラストシーズン。ライバルたちに勝つためにとにかく追い込んで猛練習。全日本ジュニアでは去年の悔しさを晴らすリベンジ達成！大きなミスなくまとまった演技で4位。
加点のつくレベルの高いエレメンツに注目！
「しっかりまとめて皆さんに感動していただける演技をお見せできるように頑張ります！！」
（3）木科雄登（きしな・ゆうと）
24歳/関西大学
「残りのスケート人生を全力で楽しみながらやりたい」
今季がラストシーズン、唯一無二の表現力で心に響くスケーティングが魅力。
10年連続10回目の全日本、「自分を信じて最後、笑顔で終われるように頑張りたい」。
（4）戸田晴登（とだ・はると）
19歳/東洋大学
今季はトリプルアクセルを武器に快進撃。
「すごく緊張した」という東日本選手権で見事4位、2年連続での全日本出場を掴みました。
アイスショーで鍛えた表現力に注目です。
「ダークホース的な立ち位置になれるようにベストを尽くしたい」
（5）蛯原大弥（えびはら・だいや）
17歳/駒場学園高校
地元開催の全日本ジュニアでショート、フリーともに好演技を披露。4回転トーループも成功させ初の表彰台！
「本当に練習はたくさんやってきたから表彰台はすごく嬉しかった。自信がすごく深まった。全日本ではもっともっとレベルアップできるように頑張りたい」
（6）大島光翔（おおしま・こうしょう）
22歳/富士薬品
今季ミーシャと初タッグ。
大島選手の「見ている人を楽しませられるプログラムにしたい」という希望に応え『Footloose』に。
「全力で上を目指して頑張りたい」
【第2グループ】
（7）高橋星名（たかはし・せな）
15歳/木下アカデミー
全日本ジュニアではFSで4回転サルコーを着氷。FSのプログラムは自ら編曲！こだわりと自信のある演技は必見です。
「今シーズン通して結果を狙って緊張から楽しむことが難しい。だけど、まだまだシーズンは続くのでもっと成長していきたい」
3回目の全日本フィギュア全力で楽しみます。
（8）森遼人（もり・りょうと）
16歳/MFアカデミー
フジスケTikTokの一問一答がプチ？バズり中！？
国際大会デビュー戦JGPで4位と海外でも大活躍。
全日本ジュニアでは、2週間前に股関節を痛めた不安の残る中、SP・FSともにトリプルアクセルを成功させ、2年連続の全日本出場を決めました。
「去年は怪我でいい演技ができなかったのでそのリベンジができるように頑張ります」
（9）松岡隼矢（まつおか・しゅんや）
21歳/福岡フィギュアアカデミー
今シーズンのSPプログラムは、色々な方々の支えがあってここまで続けて来られたという“感謝"の思いが込められたプログラム。
ラスト全日本、「応援してくださる皆様の記憶に残るような演技をして恩返がしたい」。
（10）小河原泉颯（おがはら・いぶき）
16歳/岡山理大附属高校
アイスダンスとの二刀流で挑んだ西日本選手権で4位の大躍進。勢いそのままに全日本ジュニア7位！推薦出場枠を掴み取りました。
武器であるトリプルアクセルを携えて初の全日本へ。
「ショートは今回のように完璧にできるように、フリーは全日本ジュニアの悔しさを生かしてまとめられるように頑張る」
（11）門脇慧丞（かどわき・けいすけ）
22歳/倉敷FSC
ラストシーズンとなる今季、オフシーズンには多くのアイスショーに出演。
スケーティングや表現面を更に磨いて臨んだ今シーズン。
西日本選手権ではSP、FSともに気持ちのこもった素晴らしい演技を披露して、2年ぶりとなる全日本を決めました。
試合前に松岡選手と交わした約束を見事果たし、中四国シニア男子全員出場です。
「最後のシーズンに全日本でファンの方々の前で滑れることに感謝して氷に立ちたい。良い姿を見せられるように」
（12）岡崎隼士（おかざき・はやと）
14歳/蒼明学院中等部
自信のあるFSはお気に入りのプログラム。
ステップ、スピンにもこだわり試合を重ねるごとにレベルアップ！
初の全日本選手権、「SP、FSともにノーミス、ジャンプの完成度を上げていきたい。
【第3グループ】
（13）片伊勢武アミン（かたいせたけるあみん）
21歳/関西大学
初めて出場したのもオリンピック選考会の全日本。
節目の年に選んだFS『レ・ミゼラブル』は「武ちゃんに滑ってほしい」と振付の鈴木明子さんに勧められて決定。滑らかな美しいスケーティングで会場を柔らかな空気感に包みます。
「見ていて幸せになれる世界観を表現したい」
（14）小島志凰（こじま・しおう）
19歳/日本大学
去年惜しくも届かなかった夢舞台…。悔しさから練習を今まで以上に頑張り、初の全日本を掴み取りました。
「ノービス時代に活躍できなくても、頑張っていれば全日本に出場できるよ！っていうことを自分の演技で伝えたい」
（15）森本涼雅（もりもと・りょうが）
18歳/同志社大学
今までで一番緊張した西日本選手権を勝ち抜き、念願の全日本選手権初出場。
「自分ができる精一杯の演技をして、少しでも自分の名前を覚えてもらいたい」
（16）西野太翔（にしの・たいが）
16歳/星槎国際高校横浜
JGPで国際大会初優勝から、初のJGPファイナル進出も決め今季大躍進。
全日本ジュニアではSP・FSともに全てのジャンプを着氷し、2位表彰台。
3年連続3回目の全日本推薦出場です。
持ち前の表現力と安定感が増した4回転2種類を武器に「シニアの選手たちがオリンピックシーズンの緊張感の中で、どこまで食い込めるのか試したい」。
（17）朝賀俊太朗（あさが・しゅんたろう）
19歳/関西大学
シニア1年目、今シーズンは怪我があり、気持ちが沈んでしまうことが…。そんな中で西日本選手権では今できる最大限の演技を披露。
2年連続で全日本への切符を掴み取りました。
「全日本では笑って終われるようにしたい」
（18）武田結仁（たけだ・ゆうじん）
16歳/星槎国際高等学校札幌
全日本ジュニアのFSではトリプルアクセル2本構成に挑戦し、初出場ながら全日本フィギュアへ。
「今までの練習が実った」と自身の成長を実感。
「全日本ジュニアでは挑戦者という気持ちで楽に演技に向き合うことができた。自分ができるベストをまずは尽くしたい」
【第4グループ】
（19）中田璃士（なかた・りお）
17歳/TOKIOインカラミ
全日本ジュニアでは4回転3本を成功させ歴代最高得点をマーク。
初のオリンピック代表最終選考会参戦に「自分もオリンピックがかかっているつもりで4年後のために緊張感を味わいたい」。
ジュニアとして挑む最後の全日本で掲げる目標は”下剋上”。
成長した姿を見せられるように、「感動を与える演技がしたい」。
（20）吉岡希（よしおか・のぞむ）
21歳/法政大学
東日本選手権優勝、見事後半グループ入りを決めました。
継続のFSは進化したコレオやステップに注目。
「自分のベストを尽くして、全日本の舞台を楽しみたい」
（21）鍵山優真（かぎやま・ゆうま）
22歳/オリエンタルバイオ
レジェンドたちが使用してきた『トゥーランドット』で勝負の今シーズン。「絶対に1枠目を獲得したい」と見据えるのはもちろんミラノ・コルティナ五輪。
全日本選手権では完全優勝を目指している！できるもの全て出し切って自分が絶対に五輪に行くんだっていう強い気持ちが大事。
（22）山本草太（やまもと・そうた）
25歳/MIXI
ユース五輪から骨折・3度の手術を乗り越え、五輪候補として迎える今シーズン。
腰痛を抱えながらギリギリの状態で試合に出場も「全日本に向けて上げてこられている」と調子は右肩上がり。苦しみながらも諦めなかった10年間を信じて勝負のリンクへ。
オリンピックを目標に戦えていることが幸せ。全力で目指していきたい。
（23）杉山匠海（すぎやま・たくみ）
23歳/岡山大学
6年連続6回目の出場となる全日本。まとまった演技で西日本選手権初優勝！
後半グループ入りについては「プレッシャーもあるが自分を見失わないように頑張る」。
FSのきれいな中に力強さのある曲調に合わせたステップに注目です。
「絶対ノーミスするという気持ちで挑みたい」
（24）佐藤駿（さとう・しゅん）
21歳/エームサービス/明治大学
ケガの影響で出遅れ「焦りはあった」と語るもののGPシリーズ2戦で表彰台。
先日のGPファイナルではパーソナルベストを更新し銅メダル。初のオリンピックに向けリベンジの全日本に挑む。
「あとは気持ち」
いい練習がたくさん詰めているので自信を持って本番に挑めるか。自分の演技が笑顔で終われるように。
「その先に優勝、オリンピックが待ってると思う」
【第5グループ】
（25）友野一希（ともの・かずき）
27歳/第一住建グループ
悲願のオリンピック出場を狙う男子最年長！「全日本では友野一希というスケーターの生き様を刻みたい」と気合十分。
「結果にこだわって、しっかり心の底からオリンピックを掴み取りにいきたい。全日本というドラマの中心にいて最後により盛り上げていけたら」
（26）三宅星南（みやけ・せな）
23歳/日本建物管財
所属が変わり初めて東日本選手権から参戦。その東日本では悔しい思いをするものの地力を見せ、6年連続9回目の全日本へ。
「全日本選手権という舞台は、毎年毎年大きな成長ができている試合。自分が出せる力を全て出し切って終わりたいし、新しい道を開けるような大会にしたい」
（27）中村俊介（なかむら・しゅんすけ）
20歳/木下アカデミー
ついに全日本後半グループ入り！
「苦しかった」今シーズンの雪辱を全日本で晴らしたいとリベンジを誓う。
「同世代がオリンピック争いをしているがガッツ全開で掻き乱します」
（28）壷井達也（つぼい・たつや）
22歳/シスメックス
「全日本で上に行くためには必須」今季は強い気持ちで4回転ジャンプ2種類にトライ！
2021年、ジュニアとして参加したオリンピック予選会で眩しく見えた先輩たち。
「4年後はあそこに加わりたいという気持ちで必死にスケートと向き合ってきた」
憧れの戦いへ挑みます。
（29）三浦佳生（みうら・かお）
20歳/オリエンタルバイオ/明治大学
今シーズン途中にショートフリー共に昨年のプログラムに変更。
幼い頃から憧れてきた夢舞台に向けて勝負の全日本に挑みます。
「後悔をしない練習をして、やるからにはみんなに立ち向かっていきたい」
（30）垣内珀琉（かきうち・はる）
19歳/ひょうご西宮FSC
今季更なる進化のため、4回転ジャンプを強化。
その影響により怪我に悩まされるも…CS木下杯そして念願のGPシリーズに初出場。
シニアとして挑む初の全日本、「やったぞ！と思える演技がしたい」。
五輪代表を手にできるのは誰なのか。男子フリーは20日、女子フリーは21日に行われる。