スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると、多くのMLB球団は村上宗隆内野手（25）について、三振率の高さやゾーン内での空振り、守備位置の適性に懸念を抱いているという。一方で、打撃の破壊力に対する評価は極めて高い。

ある球団幹部は「村上には“生のパワー”が90ある」と語った。これは、20〜80で評価されるスカウティング・スケールを超える数値で、規格外の長打力を意味する。こうした評価を踏まえると、村上の契約には大きく2つの可能性が考えられる。

ひとつは、全盛期を押さえる長期契約だ。球団側が一定のリスクを織り込んだうえで、7〜8年規模の契約を提示するケースで、村上にとっては早い段階で安定を手にできる選択肢となる。

もうひとつは、高額だが年数を抑えた短期契約を結び、その後に再びFAとなる道だ。20代のうちに市場へ戻り、MLBで実力を証明できれば、現時点では得にくい超大型契約（メガディール）を将来的に手にする可能性が広がる。

村上が「即座の安定」を選ぶのか、それとも「リスクを取って将来の最大値」を狙うのか。ポスティング期限が米東部時間22日午後5時に迫る中、その決断に大きな注目が集まっている。