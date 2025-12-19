ÆüËÜºÇÅìÃ¼¤ÎÎ¹¡ª¡¡»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬²ÖºéÀþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡í²Ì¤Æ´¶¡í¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
ü¥ÀäÌÇ´í×ü¼ïü¥¤Î¥¥Ï54¡ª
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö²ÖºéÀþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
JRËÌ³¤Æ»¤Î¡Öº¬¼¼ËÜÀþ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¶üÏ©±Ø¤«¤éº¬¼¼±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÌó135Ò¤Î¶è´Ö¤Ë¤Ï¡Ö²ÖºéÀþ¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î¡¢¡Ö²ÖºéÀþ¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦ÃÏ¿Þ¤ÎÃ¼¤Ë¼«Ê¬¤Î»ØÀè¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÏ©Àþ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀþ¤ÏÆüËÜºÇÅìÃ¼¤Î±Ø¡¢º¬¼¼±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÅ´Æ»¡£¸·Ì©¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇÅìÃ¼¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É÷·Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£±ó¤¯¤Þ¤ÇÍè¤¿Ã£À®´¶¤È¡¢ÀþÏ©¤ÎÀè¤¬³¤¤Ç½ª¤ï¤ëÀÅ¤«¤ÊÍ¾±¤¡£º¬¼¼±Ø¤Ë¹ß¤ê¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬¥¹¥Ã¤ÈÀ°¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÀþÏ©¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç»Ï¤Þ¤ë......ÆüËÜ¤ÎÃÏ¿Þ¤ÎÃ¼¤Þ¤ÇÅ´Æ»¤¬Æ§ÇË¤·¤¿¾Úµò¤Î¤è¤¦¤ÊÀþ¤Ë¡¢¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£àJRÆü¹âËÜÀþ¥í¥¹¡Ê2021Ç¯¤ËÁ´Ï©Àþ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬ÇÑ»ß¡Ëá¤ÇÍß¤·¤Æ¤¤¤¿à²Ì¤Æ´¶á¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡£
ÅÓÃæ±Ø¤Î¶Á¤¤À¤±¤Ç¤â¡¢¶»¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ü´ß¡Ê¤¢¤Ã¤±¤·¡Ë¡×¡ÖÊÌÅö²ì¡Ê¤Ù¤Ã¤È¤¬¡Ë¡×¡ÖÍîÀÐ¡Ê¤ª¤Á¤¤¤·¡Ë¡×......¡£¡ÖÃÏµå¤ÎÉ÷·Ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Âºß´¶¤¬¤¢¤ë±ØÌ¾É¸¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ÖÁë¡£²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥«¡¼¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾®¤µ¤ÊÊ¸ÌÀ¤Îº¯À×¤¬¡¢¤à¤·¤í¤¤¤È¤·¤¤¡£¶üÏ©±Ø¤ò½Ð¤¿¤é¡¢¸Ð¤ÇÇòÄ»¤¿¤Á¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
¤¹¤°¤ËÊÌ´¨ÊÕµí¡Ê¤Ù¤«¤ó¤Ù¤¦¤·¡Ë¼¾¸¶¤¬Âç¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¼¾¸¶¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÃÏ·Á¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤é¤ê¤ÈÎ©¤Ä¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Ï¡¢´°Á´¤ËÃÏ¸µ¤Î½ÅÄÃ¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡£»×¤ï¤ºÁë¡ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÎó¼ÖÆÃÍ¤ÎÆó½Å¥¬¥é¥¹¡Ë¤Ë³Û¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÄ¯¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤Ã¤ÈÃÖ¤«¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¶á¤¤¤«¤â¡£¡ÖÃÏµå¤Î¼«Å¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ê¤é¤«¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êºø³Ð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÏ©Àþ¤Ï¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤¬¤ÆÍîÀÐ³¤´ßÉÕ¶á¤ØÆþ¤ë¤È¡¢·Ê¿§¤ÏÊÌ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£±¦Â¦¤ÏÃÇ³³ÀäÊÉ¤«¤é¤Î¿¿¤ÃÀÄ¤Ê³¤¡£º¸Â¦¤Ï¡¢¤à¤½Ð¤·¤ÎÃÏµå¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÃÏ·Á¡£àÃÏµå¤Î»Ï¤Þ¤êá¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢Ææ¤Î¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º¬¼¼¤Ë¶á¤Å¤¯¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê·¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚ¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³¤É÷¤Î±Æ¶Á¡©¡¡ÂÀÍÛ¤ÎÅö¤¿¤êÊý¡©¡¡¤½¤³¤ËÌ¸¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿åËÏ²è¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤Ç¤·¤¿¡£³°¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯´¨¤½¤¦¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ï¤Ì¤¯¤Ì¤¯¡£ÃÈ¤«¤¤Îó¼Ö¤Ë¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¶Ë´¨¤ÎÃÏ¤òÁö¤ëÅ´Æ»Î¹¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
²ÖºéÀþ¤ÎÎ¹¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤¬¡ª¡¡¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡ª¡¡¸ü´ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¬¥¡Ö¥«¥¤¨¤â¤ó¡×¡¢ºÇ¹â¡£²Öºé¥¬¥Ë¡¢¥µ¥ó¥Þ¡¢¥·¥·¥ã¥â¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥¢¥¤¥¹¡£¤ª¼ò¤Ï¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¢ÃÏ¥Ó¡¼¥ë¡£Åß¤ÎÎ¹¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Îµ¨Àá¤â°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤Ç¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Î±Ø¤òÁ´¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇËÌÃ¼¡¦ÃÕÆâ¡Ê¤ï¤Ã¤«¤Ê¤¤¡Ë±Ø¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢ÉáÄÌÅ´Æ»¤ÎºÇÀ¾Ã¼¡¦¤¿¤Ó¤éÊ¿¸Í¸ý±Ø¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ò´Þ¤àºÇÀ¾Ã¼¡¦ÆáÇÆ¶õ¹Á±Ø¡Ê²Æì¡Ë¡¢JRºÇÆîÃ¼¡¦À¾Âç»³±Ø¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ò´Þ¤àºÇÆîÃ¼¡¦ÀÖÎæ±Ø¡Ê²Æì¡Ë¡¢Á´Éô¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬......¾¡¼ê¤ËºÇ²Ì¤Æ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾ÚÌÀ½ñ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£º¬¼¼¤ÎVOSTOK labo¤Î¥ª¥¸¥í¥ï¥·¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¼è¤ê´ó¤»¤·¤½¤¦¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û