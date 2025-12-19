【追悼’25】ハルク・ホーガン　長州 力が語る｢いい人生だったと思う｣

ハルク・ホーガン7月24日逝去 享年71

「フロリダのバンドマン」との再会長州 力（元プロレスラー）

新日本プロレスに入ってすぐフロリダに修行に出されて、マサオ（元レフェリーのタイガー服部）の家でしょっちゅう晩飯を食べていたんだけど、いつも隣の家の２階から大音量のロックが流れてくるわけ。ある日、そこに住んでいる男が顔を出した。それがホーガン。帰国して何年か経ったある日、「初来日の新外国人レスラー」が来たの。そしたらマサオが「フロリダのバンドマンだ」って。ビックリしたよ、そこが繋がるかって（笑）。

闘ってみて思ったのは意外と器用。「こんなこともできるんだ」って試合しながら驚いたもん。ホーガンにとっても初めて来た団体が新日本だったのはよかった。バチバチ当てるハードなスタイルを身に付けて、アメリカに持ち帰ったらウケた。向こうにはなかったから。他の選手には相当嫌がられたはずだけど（笑）。

トラブルやスキャンダルもあったけど、それはスーパースターになったってこと。だから、トランプも応援を頼むわけでしょう。あらためて思うけど、いい人生だったと思いますよ。やること全部やれて、そんな人生を送れる人はいない。すごいことだよ。

『FRIDAY』2025年12月19日・26日合併号より

取材・文：細田昌志