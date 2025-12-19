ブーツよりスニーカーより“こっち”かも！【GU】履くだけでキマる♡「楽ちんシューズ」

大人の冬コーデを足元から格上げするなら、履くだけでサマ見えしそうなきれいめシューズを取り入れてみて。今回編集部が注目したのは、カジュアルながらもきちんと感のある「チロリアンシューズ」。おしゃれ見えはもちろん、履き心地も重視するなら、【GU（ジーユー）】のアイテムがおすすめ。大人っぽさと楽ちんさを両立したシューズは、お値段以上に活躍しそうです。

クラシカルな雰囲気のシューズで上品に

【GU】「ボリュームソールチロリアンシューズ」\1,990（税込・セール価格）

きちんと感のあるデザインで、足元から上品な雰囲気をまとえそうなチロリアンシューズ。アクセントになるボリュームソールは、スタイルアップ効果も狙えます。公式サイトによると「着脱しやすい大きなはき口」とのことで、楽に履けそうなのも嬉しいポイント。カラバリは全3色で、ダークブラウンとブラックはツヤ感のあるレザー調の素材、ベージュは冬らしいスエード調の素材が使われています。

カジュアルなスウェットコーデを大人顔にシフト

ルーズなシルエットでこなれた雰囲気を醸し出すスウェットパンツ。足元にきちんと感のあるチロリアンシューズを投入すれば、部屋着っぽさを払拭できそうです。オーバーサイズのトップスはタックインしてメリハリをつけるのも、大人っぽく仕上げるポイント。差し色としてくすみマスタード色のインナーを袖から覗かせると、シャレ感のある大人カジュアルコーデの完成。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M