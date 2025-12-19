美味しそうな新作みーーーっけ♡【モスバーガー】次オーダーしたい「バーガー & シェイク」

【モスバーガー】からプチ贅沢感のある新作メニューが登場。自分へのご褒美感覚でランチやディナーに味わうのもおすすめです。今回は具沢山でお腹も満たされそうなバーガー、栗を合わせたデザート感のあるシェイクをご紹介。2026年1月下旬頃までの期間限定品をぜひお見逃しなく。

ソースがたっぷりかかった「まぜるシェイク 栗」

栗の風味と共にシェイクが味わえるこちら。天面には濃いめのソースがたっぷり乗ったプチ贅沢仕様です。細かな粒感がほんの少しだけ残っているのも相まって、濃厚感が期待できそう。バーガーのお供はもちろん、食後のデザートとしても気軽に味わえそうです。サイズはS・Mがあり、お腹の空き具合に合わせて選べるのも嬉しいところ。

オリジナルのソースも加えた「アボカドバーガー」

アボカドを乗せた具沢山で贅沢感のあるバーガー。しっかりとお腹を満たしたいランチやディナーにうってつけです。公式サイトによれば「マヨネーズベースのオリジナルワカモレ風ソース」を加えており、コクのある味わいが感じられそう。アボカドのなめらかな食感も相まって癖になるかも。さらにパティが2枚入りのアボカドバーガーもあり、ガッツリ食べたい時にはそちらがおすすめです。

