2025年12月19日（金）、『ファイナルファンタジーXIV』初の常設グッズショップ「FINAL FANTASY XIV GOODS SHOP AKIHABARA」が、秋葉原東西自由通路にある「EXBAR TOKYO plus 秋葉原」内にオープン。

本記事では、ゲームの世界観を体験しながら、買い物を楽しめる空間となっているショップ内の様子や販売物などをお届けする。

店内の様子を公開！ 先行販売新商品も

『ファイナルファンタジーXIV』グッズに特化した初の常設店となる「FINAL FANTASY XIV GOODS SHOP AKIHABARA」。

さっそく店内に入ってみると、グリダニアのマーケットをモチーフにした空間が広がっており、作品の世界観が楽しめる仕掛けに驚く。

様々なグッズが販売されるなか、注目なのが12月19日（金）より先行販売される「ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ」、「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ゲーミングマウスパッド」、「ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー」、「ファイナルファンタジーXIV ミニアクリルブロックコレクションVol.2」の4商品。今回は店内で現物を撮影してきたので、ぜひチェックを。

●ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ

●ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー

●ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ゲーミングマウスパッド

●ファイナルファンタジーXIV ミニアクリルブロックコレクションVol.2

該当の拡張パッケージをイメージした商品や人気のミニアクリルブロックコレクション待望の第2弾などが揃い踏み。なかでも「スターライト・マグカップ」はゲーム内イベント「星芒祭2024」にて実際に登場したマグカップを再現したもので、ファンからの注目が集まっている。

なお、今後も随時『ファイナルファンタジーXIV」の新商品が販売される予定なので、ファンの方は店舗公式X（＠EXBAR_AKIHABARA）や公式インスタグラム（＠exbar_akihabara）を要チェックだ。

※先行販売グッズは、後日「スクウェア・エニックス e-STORE」でも販売予定。

オープン記念「ポストカードプレゼント」を配布

12月19日（金）より、ファイナルファンタジーXIVグッズを「3,000円（税込）以上」購入すると、ポストカードがプレゼントされる。

こちらはひとり1日1枚まで、なくなり次第終了となるので、早めの入手をオススメする。

●開催概要

店名：EXBAR TOKYO plus AKIHABARA（エクスバー トーキョー プラス アキハバラ）

所在地：〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町1丁目6番地1 秋葉原東西自由通路

営業時間：10:00〜23:00 ラストオーダー22:30

定休日：年中無休

店舗URL：https://exbar.jp/akihabara/

●EXBAR TOKYO plus AKIHABARAとは

タイトー独自開発のセルフサーブビアタップシステム“Shall We Tap?”を中心に、お酒やソフトドリンクとともにレトロゲームなどをお愉しみいただけます。ビールがお好きな方はもちろん、ご友人と絆を深める場としてご利用いただいたり、お待ち合わせ、二次会・三次会にもご利用いただけます。さらに、ドリンクバーや軽食メニューをご用意し、カフェとしてもご活用いただけます。

EXBAR TOKYO plus AKIHABARA店のShall We Tap?では、国内外で人気のクラフトビールなど全24種のタップから堪能できます。ビールだけでなく、サワーやハイボールなどもご用意しております。

※Shall We Tap? でドリンクを購入するためには、プリペイドカードの購入とチャージが必要になります。

※Shall We Tap?内のドリンクは、入れ替わる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

●ファイナルファンタジーXIVとは

『ファイナルファンタジーXIV』は広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。この世界には、あなた自身が主人公となり、世界を救う重厚なストーリー体験が待ち受けています。もちろん、謎に満ちた多数のダンジョン、白熱する多様なボスバトル、さらに、ひとりでのんびり釣りをしたり、仲間と一緒に冒険したりと、楽しみ方は無限大です。

RPG3本分のストーリーが無料の「フリートライアル」もあり、まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚きが待っているはず。あなただけの冒険へ旅立ちましょう！

「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト https://sqex.to/oRZf0

「ファイナルファンタジーXIV」フリートライアル https://sqex.to/0excD

