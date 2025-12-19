原嘉孝＆篠塚大輝、MC番組第2弾で体を張った大実験ロケバトル 橋本将生も参戦で“人類最速の男”記録に挑む
8人組グループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、きょう19日午後10時から放送されるTBS系バラエティー『「地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー」〜サンタも驚く！ガチンコ大実験SP〜』に出演する。チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とともにMCに初挑戦した番組の第2弾。チョコプラ VS. timeleszが体を張った大実験ロケバトルを展開する。
【番組カット】探検隊風の格好が可愛い！人類最速の男”に挑む篠塚大輝＆橋本将生
チョコプラは“電気の天才”×“発電のプロフェッショナル”のコラボで、「人力で東京ドイツ村の巨大イルミネーションを点灯できるのか？」に挑戦。約3万個の電球を点灯させるため、発電自転車を大改造した最強人力発電マシーンで松尾が大奮闘。長田が招集した「吉本マッチョ軍団」や時速60キロの脚力を持つ競輪選手ら、最強助っ人たちも参戦。皆の力も借りながら、松尾は「timeleszに勝つぞ〜！」と体力の限界に挑む。果たして、奇跡を起こすことができるのか。
timeleszが挑戦するのは、“スポーツ流体工学の天才”×“風を生み出すプロフェッショナル”のコラボで「風の力を使えばウサイン・ボルトの100メートル世界記録を超えられるのか？」。今回は原に代わり、メンバーの橋本将生が参戦。篠塚＆橋本ペアで“人類最速の男”ウサイン・ボルトの100メートル世界記録に挑む。
巨大送風機を使った挑戦となるが、想像を超える爆風に篠塚＆橋本も驚がく。そんな2人の助っ人として、『東京2025世界陸上』をにぎわせた鵜澤飛羽が登場。2人の走るフォームを見てもらい、さまざまなプランを試していく。果たして風の力で“人類最速の男”を超えることはできるのか。また、足が速くなりたい人は必見の鵜澤が伝授する「速く走れるポイント」にも注目だ。
スタジオゲストには藤本美貴、KEIKO（ME:I）、なかやまきんに君が登場。ロケVTRにちなんだクイズ“ネイチャークエスチョン”にtimeleszとゲストが挑戦するコーナーも。銅線を使った発電の実践などもあり、「子どもに見せたい番組」（藤本）とスタジオは大盛り上がりとなる。
