◎全国の天気

西日本と東日本は、晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、午後はだんだんと雲が多くなり、夜は東海や西日本で雨の所もありそうです。北日本も広く晴れますが、午後は北海道で雲が増えて、夜は雨や雪の降る所があるでしょう。

◎予想最高気温

前日より高い所が多く、東海と西日本は広く15℃以上となりそうです。大阪は16℃、福岡は19℃で日差しが暖かいでしょう。関東は前日と同じくらいで、東京は12℃の予想です。仙台は前日より4℃高い11℃、札幌は2℃でしょう。

◎週間予報

・大阪〜那覇

20日(土)の午後は九州や沖縄で雨が降り出しそうです。激しく降る所もあるでしょう。夜は中国、四国も雨となりそうです。近畿は21日(日)にまとまった雨となる見込みです。土日は気温が高く、20℃くらいまで上がる所もありますが、週明けはまた寒さが戻りそうです。

・札幌〜名古屋

20日(土)は天気が下り坂。21日(日)にかけて各地で雨や雪となるでしょう。20日(土)は北海道も広く雨となり、雪解けが進みそうです。21日(日)の東京は雨の一日ですが、16℃まで上がるでしょう。来週の24日(水)から25日(木)にかけても広い範囲で天気が崩れる予想です。