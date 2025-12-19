痩せる食事に変えたいけれど、カロリー計算や栄養バランスを考えるのは難しい…。そんな悩みを解決するのが、食事を点数化して考える「分類式」食事法だ。これを実践すれば、好きなものはもちろん、ラーメンだって食べられる。トップアスリートを指導する一流トレーナーが、その革新的な食事法を解説する。※本稿は、トレーナーの中野ジェームズ修一『痩せる！パーソナリティトレーニング：成功も挫折も人格がすべて』（小学館クリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。

食べる量を気にしない

“分類式”食事管理法

摂取カロリーを抑えながらバランスのよい食事を段階的に習得していく“分類式”という方法で食習慣を変えていきます。

分類式では食品を8つのカテゴリーに分けます。それぞれを量ではなく点数（回数）で、「何をどれだけ食べるか」をコントロール。わずらわしいカロリー計算や量の細かい調整がいらないので、誰でも簡単に栄養バランスを整えることができます。

「何をどれだけ食べるか」は1カテゴリーごとに実践。8つのステップを踏みながら段階的に食べ方を身につけていく、非常にシンプルな方法です。

STEP1〜4は優先度の高い五大栄養素の食べ方を学ぶ基本編、STEP5〜8は嗜好（しこう）品やアルコールを含むちょっとした食べ方の工夫を学ぶ応用編です。

ただしSTEP5以降は基本編の4ステップが習慣になるまで行う必要はありません。まずは1〜3カ月かけてSTEP1〜4までを確実に身につけていきましょう。

各STEPではそれぞれの段階の約束事に集中し、そのとおりに実践してください。すべてクリアした暁には、「太らない食べ方」が身についています。

