本当に40代…？韓国版『花より男子』女優、ミニ丈パンツで美脚全開！13kg減量で“別人級”の美しさに【PHOTO】

韓国版『花より男子』でヒロインを演じた女優ク・ヘソンが、“オルチャン”時代を彷彿とさせる美貌を披露した。

12月18日、ク・ヘソンは自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、タイの授賞式「Thailand Headlines Person of the Year Awards 2025」に出席したク・へソンの姿が収められている。ゆるやかなウェーブヘアにホワイトのジャケットとショートパンツを合わせ、清楚な雰囲気を漂わせている。前髪を下ろしたスタイリングが41歳とは思えない若々しいビジュアルを際立たせている。

なかでも注目を集めたのは、ダイエットに成功した引き締まったスタイルだ。ク・ヘソンは、ショートパンツにハイヒールを合わせ、すらりとした美脚を披露。透き通るような白い肌と衣装が調和し、まるで白雪姫のような美しさを誇った。本人が「13kg減量中」と明かしている通り、シャープなフェイスラインと人形のようなビジュアルで視線を集めた。

（写真＝ク・へソンInstagram）

また、以前にも増して穏やかで余裕を感じさせる表情も印象的だ。俳優アン・ジェヒョンとの離婚後、大学院進学とヘアロール事業に取り組み、実業家として新たな道を歩むク・ヘソンは、さまざまな分野に没頭する中で、より自然体に見えるようになった。全盛期の美しさを取り戻した姿に、ファンからは応援と関心の声が相次いでいる。

ク・ヘソンは、昨年秋学期にKAIST（韓国科学技術院）の科学ジャーナリズム大学院の修士課程に合格し、現在在学中だ。さらに、長年構想してきたヘアロールの特許を取得し、先月には正式に商品を発売。実業家としても本格的に活動をスタートさせた。

こうした功績が評価され、ク・ヘソンはKAISTから創意人材部門の特別表彰受賞者に選ばれた。KAIST側は「創造的で問いを立てる人材育成と教育に積極的に参加し、優秀な成果を収め、KAIST新文化戦略の拡散に寄与したと説明した。

私生活の問題が大きな論争に発展し、苦しい時期を過ごしたこともあったク・ヘソン。しかし、離婚を乗り越え、今まさに“第2の全盛期”を迎えているようだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子〜Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。