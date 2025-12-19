マツダがオートサロン出展概要を発表

マツダは、2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催の『東京オートサロン2026』への出展概要を発表した。

【画像】TAS2026マツダブース展示内容と欧州で公開された新型CX-5 全106枚

今回のオートサロンでは、スーパー耐久シリーズに参戦した『マツダスピリットレーシング3フューチャーコンセプト（55号車）』、『マツダスピリットレーシングRSフューチャーコンセプト（12号車）』、そしてXCRスプリントカップ北海道に参戦した『マジック・ティーワイ・マツダCX-60』の3台のモータースポーツ参戦車両が展示される。



東京オートサロン2026のマツダブースに展示される『マツダスピリットレーシングRSフューチャーコンセプト（12号車）』。 マツダ

また、2025年に欧州仕様が公開された新型『マツダCX-5』も2台が展示され、すでに公開されているジェットブラックマイカのほかに、新色も初公開される。

マツダブースでは各展示車両に関するトークショーが実施されるほか、『マツダ・オフィシャルグッズショップ』も設置され、実車デザイナーが完全監修した『マツダスピリットレーシング・ロードスター12R』の1/18スケールモデルカーが販売される。

そのほか、1月11日にはマツダが協賛するeモータースポーツリーグ戦『2025オートバックスJEGTサポーテッドbyグランツーリスモ』の決勝大会が、オートサロン会場内で開催される。