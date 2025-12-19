一瞬の勝機を見逃さなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月18日の第1試合。EX風林火山・内川幸太郎（連盟）がトップを獲得。序盤から試合をリードし、中盤の仕掛けが決め手となって個人7勝目を挙げた。

【映像】一瞬の勝機を見逃さない内川（試合ダイジェスト）

この試合は東家からTEAM雷電・黒沢咲（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、内川、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の並びで開始した。東2局、内川は123の三色同順をカン二万待ちでテンパイし、リーチをかけた。終盤にツモり、リーチ・ツモ・三色同順・ドラの8000点で大きなリードを得る。

東3局では4巡目にタンヤオ・赤・ドラのテンパイを果たすも、ダマテンを選択したところで黒沢のリーチに同じ待ちをツモられ、痛恨の失点。さらに東4局では黒沢にダブリーの2600点を加点され、2着目へと後退した。

内川の好判断が光ったのは南2局1本場。2枚目の3索をカンチャンでチーすると、この仕掛けでドラの五万が重なり、1・4筒待ち（4筒だけ片アガリ）でテンパイ。リーチをかけていた中田から4筒が放たれ、タンヤオ・赤・ドラ2の8000点（＋300点）をアガって再びトップ目に浮上。その後は黒沢の反撃をかわし、逃げ切った。

試合後は「ちょっとチームがトップから離れていた。ポイントは減っていないのですが、ズルズルいかずにトップが取れたのは良かった。好調ですね」と笑顔を見せた。試合のキーポイントとして東2局の満貫を挙げ、「気持ち的にラクになったのは最初の三色。カン二万をツモれてラッキーと思いました」と振り返った。

同じテンパイを先にツモられた東3局については、「自分と同じカン7索じゃないかと思っていました。直感？シンパシー？わからないですが、『同テンでしょ？』と思っていました。ここで中押しをしてアガれれば、かなりトップか2着だと思っていた」と説明。勝負を決めた南2局1本場の満貫については、「2枚目のカギとなるカン3索。ここだけはペン4筒待ちが残っても鳴こうと思っていました。あのリーチvs仕掛けが勝てたのが勝因ですね」と語った。

この日は“真紅の烈風”と“朱きヴァルキュリア”の赤対決がファンの間でも話題を呼んだが、伊達は4着。内川は「ヴァルキュリアは…今日は手が入っていなかったですね」と後輩を気遣った。

最後は「好調はみなさんのおかげ」とファンに感謝を述べ、ファンからは「世界の内川トップおめでとう！」「表情が去年と全然違うな」「さすが主人公」と活躍を称える声が多数寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万8000点／＋58.0

2着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）3万1300点／＋11.3

3着 BEAST X・中田花奈（連盟）1万7000点／▲23.0

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）1万3700点／▲46.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

