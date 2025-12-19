富士山を独占できる絶景グランピングが河口湖に誕生！全23棟の「グランピングB&V富士山河口湖」がグランドオープン
山梨県・富士河口湖エリアに、2025年12月11日、富士山を独占できる絶景のグランピングリゾート「グランピングB&V富士山河口湖」がグランドオープンした。都心から車で約90分という好立地に、全23棟が集結する関東最大級の規模を誇るリゾート施設だ。すべての客室から雄大な富士山を一望できるほか、バナジウム鉱泉の客室風呂とプライベートサウナも全棟に完備。極上の景色と癒やし体験を同時に楽しめる注目のスポットを紹介しよう！
【画像】プライベートサウナや「バナジウム鉱泉」の客室風呂を全棟に完備
■すべての客室から富士山を一望！関東最大級のグランピングリゾート
「グランピングB&V富士山河口湖」は、全23棟すべての客室から雄大な富士山を一望できる絶景ロケーションが最大の魅力。朝焼けや夕暮れ、季節ごとに表情を変える富士の姿を、客室やテラスから独占できる贅沢な空間だ。「富士山から最も近い」といわれるこの立地は、富士の麓に広がる河口湖エリアならではの特別な体験を提供してくれる。
関東最大級の規模を誇るこの施設は、都心から車で約90分というアクセスのよさも魅力の1つ。中央自動車道・河口湖ICから約30分、新東名高速道路・新富士ICから約60分と、週末の気軽なリトリート滞在にもぴったり！
■バナジウム鉱泉の客室風呂＆プライベートサウナで極上の癒やし体験
富士山の深層水を使用した「バナジウム鉱泉」を配湯した客室風呂と、完全プライベートサウナを全棟に完備。富士山を眺めながらサウナで汗を流したあとは、雄大な自然に包まれて外気浴を満喫できる。誰にも邪魔されない贅沢な空間で、心身ともに癒やされる至福のひとときを過ごせるのがポイントだ。
完全プライベートな空間だからこそ、自分たちのペースでゆったりと温浴体験を楽しめる。富士山を眺めながらの“ととのいタイム”は、日常を忘れさせてくれる特別な時間になるに違いないだろう。
■河口湖エリアならではの多彩なアクティビティを満喫
富士の麓に広がる河口湖エリアでは、「スワンボート体験」や「ワカサギ釣り体験」など、さまざまな湖畔アクティビティも楽しめる。また、「富士山パノラマロープウェイ」や「鳴沢氷穴」といった観光スポットも近く、自然と遊びを両方満喫できるのが魅力だ。
美しい景色に囲まれながら、アクティブな滞在を楽しめるのがこのエリアの特徴。グランピング施設を拠点に、河口湖エリアの魅力を存分に堪能できる。
■愛犬と泊まれる専用ドッグキャビン＆広々ドッグラン
全23棟のうち8棟は、愛犬も同伴可能なドッグキャビンとして用意されている。500平方メートル以上ある広々とした専用ドッグラン付きで、愛犬もリードなしでのびのび快適に遊べるのがうれしい。キャビン内にはサウナ・バス・トイレを完備し、飼い主も安心の設備だ。
ペット連れのファミリーやカップルにとって、愛犬と一緒に非日常体験を楽しめる施設は貴重。広々としたプライベート空間で、愛犬も飼い主もストレスなく過ごせる環境が整っている。
■スタイルに合わせて選べる4タイプの客室をラインナップ
客室は、滞在スタイルに合わせて選べる4タイプを用意。三角屋根の開放的な「スイートヴィラ(プライベートプール付き)」や、少人数からグループまで対応する「ドームテント」、最大20人が宿泊可能な日本初の「ツインドームプレミアム」、そして愛犬と泊まれる「ドッグキャビン(プライベートドッグラン付き)」と、多彩なラインナップ！
特に注目なのが「ツインドームプレミアム」。2棟の大型ドームテントを連結した圧倒的なスケールとプライベート空間を演出し、富士山の形を模したプライベートプールを備えている。団体旅行や研修など、大人数での滞在に最適な超大型客室だ。
友人や家族、カップルでの滞在から、企業研修や大人数での団体利用まで、幅広いニーズに対応できる客室タイプがそろっている。
■山梨ブランド牛を味わう贅沢BBQ＆冬季限定すき焼き
食事は、富士山麓で丹精込めて育てられたブランド牛「富士山黒牛(ふじやまくろうし)」のステーキをメインに、旬の野菜やスープ、デザートを組み合わせたBBQメニューを用意。“ここでしか味わえない山梨の味覚”を存分に堪能できる。
また冬季には、きめ細かな肉質と上品な脂の甘みが特徴の「甲州牛」、そして旨味豊かな銘柄豚「甲州信玄豚」を贅沢に使用した、心まで温まるすき焼きも期間限定で登場する。
■焚き火体験＆飲み放題付きの豪華インクルーシブ
インクルーシブサービスとして、管理棟にはドリンク飲み放題のBARスペースを完備。また、各客室には焚き火を楽しめるファイヤーピットも設置されており、滞在を彩るコンテンツが充実している。
焚き火のぬくもりと星空を同時に楽しめる贅沢なひとときは、都会では決して味わえない特別な体験。心ゆくまで非日常を満喫できる環境が整っている。
■全日20％OFFのオープン記念キャンペーンを実施中！
「グランピングB&V富士山河口湖」ではオープンを記念して、宿泊料金が20％オフになる特別キャンペーンを期間限定で実施中だ。対象期間は2026年2月28日(土)まで。1人あたり1万400円〜(4人1棟利用時)と、お得な価格で極上のグランピング体験が楽しめる。
「グランピングB&V富士山河口湖」は、WEBサイトで予約受付中。この機会に、山梨の自然と調和したリトリート滞在を体験してみては？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
