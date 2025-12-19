長期休みに行きたい「京都府の穴場秘境」ランキング！ 2位「琴滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
新年を迎え、これからの一年をどう過ごすか思いを馳せるこの季節。人混みを避け、静かに自分と向き合える非日常的な空間は、新しいスタートを切るための英気を養うのに最適です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたい「京都府の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「滝に迫力があり、夏に行ったら涼しそうだから」（10代女性／東京都）、「滝の音に癒されながら、森の中を歩き、静かな自然の中で、心を整えることができるから」（50代男性／広島県）、「静かな山あいにある美しい滝で、混雑を避けて自然をゆったり満喫できるから」（20代女性／群馬県）といった声が集まりました。
回答者からは「写真から伝わる“ひんやりした空気感”に惹かれています。街から少し離れるだけで別世界みたいで、長期休みに落ち着いた時間を過ごしたいと思いました」（20代男性／三重県）、「断崖から落ちてくる水が豪快な感じだったので、また来たいと思うからであります」（50代男性／新潟県）、「京都市の奥座敷として有名な場所。渓流沿いを散策すれば自然からパワーを得られてリフレッシュできるから」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：琴滝／57票京丹波町にある琴滝は、その名の通り、滝の流れが琴の弦のように見えることから名付けられたと伝えられる美しい滝です。高さ43mから流れ落ちる水が、岩肌を幾筋にも分かれて伝う様子は優雅で、特に新緑や紅葉の時期には周囲の自然と調和し、見事な景観を作り出します。滝壺の近くまで遊歩道が整備されていて、近づくと荘厳な水音はまるで琴の演奏のように聞こえます。訪れる人々に静寂と癒しを与えてくれる秘境です。
1位：貴船の滝／63票京都市左京区の鞍馬山に位置する貴船の滝は、貴船神社奥宮のさらに山奥にあるパワースポットです。貴船神社は水の神様をまつる全国でも有名な神社ですが、この滝はその水源に近い場所にあるとされるため、特に強い霊気を感じられるとされます。豊かな緑に囲まれ、清らかな水が流れ落ちる様子は神秘的。夏は川床料理でにぎわうため、夏季休暇を利用して訪れたいスポットとして支持を集めました。
