斬新「和風・左右非対称グリル」が好評

日産は2025年12月18日、マイナーチェンジを行ったミドルサイズミニバンの新型「セレナ」を発表しました。発売は2月中旬を予定しています。

刷新した内容について、SNSなどには早速さまざまなコメントが寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型セレナ」です！ 画像で見る（30枚以上）

セレナは1991年に登場したミドルサイズミニバンです。当初は「バネットセレナ」としてデビューし、扱いやすいサイズのボディに両側スライドドアと3列シートを備え、使い勝手の良さなどが支持を獲得。

以後、6世代にわたって進化を重ねるとともに、日産の主力車種としてラインナップされています。

現行型は6代目で2022年11月に登場しました。内外装の一新や先進運転支援「プロパイロット」の機能向上、効率化や力強い走りとなった第2世代のシリーズ式ハイブリッド「e-POWER」を採用するなど、進化しています。

ラインナップには、標準タイプとエアロタイプ「ハイウェイスター」シリーズのほか、高速道路の同一車線走行時にハンズオフ可能な「プロパイロット2.0」を搭載する最上級グレード「ルキシオン」、さらに専用内外装を備えるカスタム車「オーテック」などを用意。

2024年10月には、「エクストレイル」などにも搭載する、日産独自の電動四輪制御技術「e-4ORCE」を搭載した4WDモデルが新設定され、滑りやすい路面だけでなく、力強い加速やカーブでの安定した走り、揺れの少ない乗り心地を実現しました。

今回、モデルライフで4年目となるマイナーチェンジでは、デザインを刷新したほか、インフォテインメントシステムのアップデート、運転支援システムや使い勝手の強化を図っています。

エクステリアデザインは、最上級モデル「ルキシオン」とエアロタイプの上級モデル「ハイウェイスターV」で、従来の横桟基調のグリルを変更し、V字になるような縦バーを並べた、左右非対称の意匠を採用。モダンでプレミアムな表情に一新しました。

ルキシオンではさらに、ヘッドライト下のシグネチャーランプから連続するクローム加飾を備えたことで、より豪華で存在感のある見た目になっています。

さらに、ボディカラーに「ムーンボウブルー」「アクアミント」「ディープオーシャンブルー」の新色3色が追加され、選択肢が拡大しています。

インテリアでは、ルキシオンの質感を向上し、しっとりとした触感とフィット感を実現する次世代素材「テーラーフィット」を採用。最上級モデルらしい仕立てとなりました。

ハイウェイスターVでは、スポーティなデザインに変更し、存在感のある雰囲気としています。

インフォテインメントシステムでは、メーカーオプション設定の「NissanConnectインフォテインメントシステム」にセレナ初となるGoogleを搭載したことで、手持ちのスマートフォンとのシームレスな情報のアクセスを可能としました。

また、ドアの施錠忘れやハザードランプの消し忘れ、窓の閉め忘れを通知する機能や、離れた場所でもクルマを見守る新サービス「リモートフォトショット」に対応し、利便性を高めています。

このほか、1ペダルでの走行感覚を実現する「e-Pedal Step」に、前回の設定を引き継ぐ機能や、後席への人や荷物の置き去りを防止する後席リマインダーを備え、使い勝手を向上させています。

運転支援システムでは、3D映像で車両周辺を確認できる「3Dビュー」や交差点などで死角の確認をサポートする「フロントワイドビュー」などを備えた「インテリジェントアラウンドビューモニター」を搭載。安全性を高めました。

ラインナップは、2リッターガソリンモデル「X」「XVパッケージ」「ハイウェイスターV」、1.4リッターエンジンのe-POWERを搭載するハイブリッドモデル「e-POWER X」「e-POWER XVパッケージ」「e-POWER ハイウェイスターV」「e-POWER ルキシオン」を設定。

2リッターガソリンモデルおよびe-POWERモデル両方ともに2WDと4WD（e-POWER車はe-4ORCE搭載）を用意しています。

新型セレナの価格（消費税込）は278万5200円から499万8400円です。

※ ※ ※

マイナーチェンジを実施した新型セレナについて、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

特にルキシオンのエクステリアについて言及する意見が多く、「縦（グリル）いいじゃん！」「結構見た目好きかも」「着物の衿みたいですね！」「袴みたいなグリルでええやーん！」など、新意匠のグリルを評価する意見が多く見られました。

なかには、「柔道着みたいなデザインにしたのかもしれない。だとしたらちゃんと右の襟が上に来てて良い」「ちゃんと右前になってる」など、着物などを着用する際の習慣である、向かって右が前に来るようにする「右前合わせ」としていることを指摘するコメントも見られました。

このほか、「買います！」「これは買うしかない」「日産いいんじゃない？」など、購入意欲を高めたコメントなども投稿されています。