DeNA¡¢·¬¸¶¤Î°ÜÀÒ¤Ç¶õ¤¤¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¡²òÀâ¿Ø¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤â¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö·ê¤ÏËä¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡©
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¡¢ÌîÂ¼¹°¼ù»á¡¢ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤¬À¾Éð¤ØFA°ÜÀÒ¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö¤ÎDeNA¤Î¡È¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤Î·ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷¤â¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥×¥ì¡¼¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥ó¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤âÂç¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢·¬¸¶¤Îº£µ¨¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¡£
¡¡·¬¸¶¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¶õ¤¯¡£ÂçÌð»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï²ÜÌ¾¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤«¤Ê³á¸¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£DeNA¤Ï1Ç¯¤è¤¯¤Æ¼¡¤Ï¥À¥á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ÜÌ¾¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¡£1ÈÖ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢·¬¸¶¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥»¥ó¥¿¡¼²ÜÌ¾¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ê¤ÏËä¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯¡¢º£Ç¯°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é1¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£µ¨115»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂÇÎ¨.284¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿²ÜÌ¾Ã£É×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤â¡Ö¸åÈ¾¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ÏÅû¹áÁª¼ê¤Î³èÌö¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÜÌ¾Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³½ÐÎÝ¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë1ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÂå¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Ç¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù