マリーゴールド「１・３大田区」、メインは「ワールド選手権」青野未来 ｖｓ 桜井麻衣…全対戦カード決定
マリーゴールドは１８日、来年１・３大田区総合体育館（午後２時半ゴング）の全対戦カードと試合順を発表した。
メインイベントはワールド王者・青野未来が桜井麻衣と初防衛戦。セミファイナルでＧＨＣ女子王者でマーベラスの彩羽匠に岩谷麻優が挑戦する。さらにユナイテッド・ナショナル王者のビクトリア弓月が越野ＳＹＯＫＯ．と３度目の防衛戦。ツインスター王者チーム・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ が野崎渚＆瀬戸レアと３度目の防衛戦を行う４大タイトル戦がラインアップされた。
◆１・３大田区全対戦カード
▼マリーゴールド・ワールド選手権試合
王者・青野未来 ｖｓ 挑戦者・桜井麻衣
▼ＧＨＣ女子選手権試合
王者・彩羽匠 ｖｓ 挑戦者・岩谷麻優
▼ユナイテッド・ナショナル選手権試合
王者・ビクトリア弓月 ｖｓ 挑戦者・越野ＳＹＯＫＯ．
▼ツインスター選手権試合
王者チーム・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ ｖｓ 挑戦者チーム・野崎渚＆瀬戸レア
▼シングルマッチ
林下詩美 ｖｓ 後藤智香
▼スペシャル・シングルマッチ
メガトン ｖｓ 人気者Ｋ
▼６人タッグマッチ
天麗皇希＆翔月なつみ＆ハミングバード ｖｓ 石川奈青＆勇気みなみ＆橘渚
▼ニューイヤー・ダッシュ
山岡聖怜＆心希＆ＣｏＣｏ ｖｓ 田中きずな＆南小桃＆山粼裕花