青野未来（左）と桜井麻衣

写真拡大

　マリーゴールドは１８日、来年１・３大田区総合体育館（午後２時半ゴング）の全対戦カードと試合順を発表した。

　メインイベントはワールド王者・青野未来が桜井麻衣と初防衛戦。セミファイナルでＧＨＣ女子王者でマーベラスの彩羽匠に岩谷麻優が挑戦する。さらにユナイテッド・ナショナル王者のビクトリア弓月が越野ＳＹＯＫＯ．と３度目の防衛戦。ツインスター王者チーム・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ　が野崎渚＆瀬戸レアと３度目の防衛戦を行う４大タイトル戦がラインアップされた。

　◆１・３大田区全対戦カード

　▼マリーゴールド・ワールド選手権試合

王者・青野未来　ｖｓ　挑戦者・桜井麻衣

　▼ＧＨＣ女子選手権試合

王者・彩羽匠　ｖｓ　挑戦者・岩谷麻優

　▼ユナイテッド・ナショナル選手権試合

王者・ビクトリア弓月　ｖｓ　挑戦者・越野ＳＹＯＫＯ．

　▼ツインスター選手権試合

王者チーム・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ　ｖｓ　挑戦者チーム・野崎渚＆瀬戸レア

　▼シングルマッチ

林下詩美　ｖｓ　後藤智香

　▼スペシャル・シングルマッチ

メガトン　ｖｓ　人気者Ｋ

　▼６人タッグマッチ

天麗皇希＆翔月なつみ＆ハミングバード　ｖｓ　石川奈青＆勇気みなみ＆橘渚

　▼ニューイヤー・ダッシュ　

山岡聖怜＆心希＆ＣｏＣｏ　ｖｓ　田中きずな＆南小桃＆山粼裕花