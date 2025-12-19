アシックス会長CEO・廣田康人が語る『日本発のグローバルスポーツブランド』になるために必要なこととは？
「アスリートの声を聞く」─。2025年9月開催の「東京2025世界陸上」では、多くの選手がアシックスの製品を着用した。中でもマラソンではナイキ、アディダスという世界のライバルを抑えてトップシェアを獲得。そのためにはアスリートのニーズに応える製品開発が重要。また、スポーツは疲弊する地方経済の活性化にもつながるとして、各地でイベントも企画。「スポーツの垣根を低くしたい」と語る廣田氏だ。
世界陸上を通じて 「支える楽しみ」も浸透
─2025年9月開催の「東京2025世界陸上」は盛況のうちに幕を閉じましたが、アシックスのランニングシューズの着用率は高かったそうですね。
廣田 ええ。例えば我々が最も力を入れていたマラソンでは男子が39･8％、女子が32･9％（※当日実際に走ったランナー、途中棄権含む）と、ナイキ、アディダスという世界のライバルを抑えてトップシェアとなりました。特に日本開催の世界陸上で、これだけの成果を出せたことは、非常にありがたかったですね。
─ 今回の世界陸上は多くの人が感動を覚えたわけですが、廣田さんはどういう感想を持っていますか。
廣田 本当に多くの方々が関心を持って陸上競技を見て下さったことは本当に嬉しいことです。スポーツが生活に溶け込んできています。
スポーツは「みる楽しみ」、「する楽しみ」がありますが、それに加えて大会を「支える楽しみ」というものを皆さんが感じていただけたのではないかと思います。
こうした大会を通じて、皆さんが身体を動かそうと思っていただき、少しでも歩いたり、走ったりする方が増えて、健康になってくれたら、さらに素晴らしいことだと思います。
─ 今、健康と要介護の中間に位置する「虚弱」な状態である「フレイル」を予防することが大事だと言われますが、それにはやはり運動が大事になりますね。
廣田 ええ。身体を動かすことで筋肉を若々しくしていくのは非常に重要なことです。日本人のデータを見ると、シニアの方は比較的身体を動かしていますが、30代、40代の人たち、中でも女性の運動実施率が非常に低いんです。
先ほど、聴覚障害者のための世界的スポーツ大会「東京2025デフリンピック」のイベントの際に東京都の方と話をしたのですが、運動について問題意識を持っているとのことでした。
都市としての魅力はもちろんのこと、そこに住んでいる人たちが健康で、元気で明るく過ごすことができる都市をつくりたいということをおっしゃっていました。
その時に大事なのは、やはり身体を動かすことですが、世界陸上は1つのきっかけになったのではないかと思います。選手たちがすごい技を目の前で見せてくれましたから。
─ 世界では戦争、紛争が相次いでいますが、スポーツは競争をしながら共生をするという貴重なものですね。
廣田 そう思います。スポーツは、ある一定のルールの下で競争するものです。世界大会ではナショナリズムが高揚しますが、こういった形での戦いは本当にいいものだと思います。やはりスポーツは平和でなければできない平和産業です。そこを改めて浸透させていく必要があります。
多くの人が健康でいられれば、国の医療費の問題も減少に向かいます。ですから幼少期、青年期、壮年期、高齢期、いずれの年代を問わず、身体を動かし続けることが大事です。
今はスポーツをするというと、何か特別なことをするという意識を持たれている方も多いですが、この垣根をできるだけ低くしたいんです。少し歩く、少し走る、あるいは水泳でもいいと思いますが、気軽にスポーツを楽しむことができる世の中になったらいいなと思います。
