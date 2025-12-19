関東は、この先は天気が短い周期で変わるでしょう。20日(土)は夕方から次第に雨が降り、21日(日)は広く本降りの雨となりそうです。24日(水)から25日(木)も雨が降るでしょう。クリスマスに雨が降れば、4年ぶりです。この先、日々の気温のアップダウンも大きくなりそうです。体調管理に注意。

20日(土)〜21日(日)は雨 クリスマスも再び雨

関東では20日(土)は次第に雲が増えて、夕方以降は所々で雨が降り出すでしょう。21日(日)は午前中から雨で、日中は本降りの雨となりそうです。お出かけには雨具が必要になりそうです。





22日(月)には天気が回復し、日中は次第に日差しが戻るでしょう。23日(火)はおおむね晴れる見込みです。ただ、晴天は長続きしません。24日(水)は昼頃から所々で雨が降るでしょう。25日(木)は午前中を中心に本降りの雨となる見込みです。この時期は関東では冬晴れとなることが多く、東京都心でクリスマスイブやクリスマスに雨が降れば4年ぶりです。

寒暖差大 体調管理に注意

この先、気温のアップダウンが大きくなりそうです。



20日(土)と21日(日)は暖気が流れ込みます。雨でも最高気温は15℃以上の所が多く、平年を上回るでしょう。朝の冷え込みも緩みそうです。



22日(月)から23日(火)の最高気温は平年並みに戻り、最高気温は10℃を少し上回る程度となるでしょう。23日(火)の朝は冷え込みが強まり、東京都心でも1℃まで下がりそうです。内陸部では氷点下の冷え込みとなるでしょう。



25日(木)も暖気が流れ込むため、雨でも厳しい寒さはないでしょう。



日々の寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。