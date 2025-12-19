【日本】
日銀政策金利（12月）時刻未定
予想　0.75%　前回　0.5%（日銀政策金利)

消費者物価指数（11月）08:30　
予想　2.9%　前回　3.0%（前年比)
予想　3.0%　前回　3.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【英国】
GfK消費者信頼感調査（12月）09:01　
予想　-18.0　前回　-19.0（GfK消費者信頼感調査)

公共部門ネット負債（11月）16:00
予想　105.0億ポンド　前回　174.0億ポンド（公共部門ネット負債)

小売売上高（11月）16:00
予想　0.3%　前回　-1.1%（前月比)　
予想　1.0%　前回　0.2%（前年比)
予想　0.2%　前回　-1.0%（除自動車燃料・前月比)　
予想　1.5%　前回　1.2%（除自動車燃料・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（11月）16:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)
予想　-2.1%　前回　-1.8%（前年比)

ドイツGfK消費者信頼感調査（1月）16:00
予想　-23.0　前回　-23.2（Gfk消費者信頼感)

ユーロ圏経常収支（10月）18:00
予想　N/A　前回　231.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（12月）20日00:00
予想　-14.1　前回　-14.2（ユーロ圏消費者信頼感)

【カナダ】
小売売上高（10月）22:30　
予想　0.1%　前回　-0.7%（前月比)　
予想　0.0%　前回　0.2%（コア・前月比)

【米国】
中古住宅販売件数（11月）20日00:00
予想　415.0万件　前回　410.0万件（中古住宅販売件数)
予想　1.2%　前回　1.2%（中古住宅販売件数・前月比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（12月）20日00:00
予想　53.3　前回　53.3（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります