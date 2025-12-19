本日の予定【経済指標】
【日本】
日銀政策金利（12月）時刻未定
予想 0.75% 前回 0.5%（日銀政策金利)
消費者物価指数（11月）08:30
予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.0% 前回 3.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【英国】
GfK消費者信頼感調査（12月）09:01
予想 -18.0 前回 -19.0（GfK消費者信頼感調査)
公共部門ネット負債（11月）16:00
予想 105.0億ポンド 前回 174.0億ポンド（公共部門ネット負債)
小売売上高（11月）16:00
予想 0.3% 前回 -1.1%（前月比)
予想 1.0% 前回 0.2%（前年比)
予想 0.2% 前回 -1.0%（除自動車燃料・前月比)
予想 1.5% 前回 1.2%（除自動車燃料・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（11月）16:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 -2.1% 前回 -1.8%（前年比)
ドイツGfK消費者信頼感調査（1月）16:00
予想 -23.0 前回 -23.2（Gfk消費者信頼感)
ユーロ圏経常収支（10月）18:00
予想 N/A 前回 231.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（12月）20日00:00
予想 -14.1 前回 -14.2（ユーロ圏消費者信頼感)
【カナダ】
小売売上高（10月）22:30
予想 0.1% 前回 -0.7%（前月比)
予想 0.0% 前回 0.2%（コア・前月比)
【米国】
中古住宅販売件数（11月）20日00:00
予想 415.0万件 前回 410.0万件（中古住宅販売件数)
予想 1.2% 前回 1.2%（中古住宅販売件数・前月比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（12月）20日00:00
予想 53.3 前回 53.3（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
