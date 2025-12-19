本日の予定【発言・イベント】
8:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、PBS News Hour出演
15:30 植田日銀総裁、記者会見
16:00 仏中銀最新経済予測
17:00 ウンシュ・ベルギー中銀総裁、最新経済予測公表
17:15 スウェーデン中銀最新経済予測
17:30 ECB賃金トラッカー（TBC）
18:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、最新経済予測公表
シムカス・リトアニア中銀総裁、最新経済予測公表
レーン・フィンランド中銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演
19:00 独連銀最新経済予測
カザークス・ラトビア中銀総裁、最新経済予測公表
19:30 スレイペン・オランダ中銀総裁、講演
20:00 ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演
21:00 チポローネECB理事、会議開会挨拶
22:00 カジミール・スロバキア中銀総裁、講演
22:30 ウィリアムズNY連銀総裁、CNBC出演
20日0:10 レーンECBチーフエコノミスト、経済会議出席
20:00 ハマック・クリーブランド連銀総裁「WSJ's Take on the Week」出演
プーチン露大統領、年次記者会見
米議会クリスマス休暇入り
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
