桃井かおり、“お気に入り”の手作りチーズトースト紹介 食パンにトッピングした“野菜”に注目集まる「組み合わせ斬新」「見たことのないレシピ！作ってみます！」
俳優の桃井かおりが17日、自身のインスタグラムを更新。「#かおり飯」のハッシュタグを添え、“お気に入り”の手作りトーストを紹介した。
【写真】「組み合わせ斬新」「おいしそー！」“お気に入り”の手作りトーストを披露した桃井かおり
桃井は「今朝！最近気に入ってる長ネギチーズトーストとアボカド&トマトトースト+コーンスープ」とつづり、2種類のトーストとスープが並んだ食卓の写真をアップ。
アボカド&トマトトーストは、食パンの上に先にトマトをのせ、その上から太めの半月切りにしたアボカドをたっぷりとのせてある。一方、長ネギチーズトーストは、食パンの上にみじん切りや白髪ネギ風にカットした長ネギを散らし、その上からチーズをかけて焼いたように見える。
コメント欄には「美味しそー！」「食べた〜〜〜〜い」「ネギチーズの組み合わせ斬新 試す価値あり」「おネギとチーズって意外と合いますよね！」「長ネギチーズトースト、興味有り」「見たことのないレシピ！作ってみます！」といった声が寄せられ、とくに長ネギチーズトーストを珍しがっている人が多いようだった。
【写真】「組み合わせ斬新」「おいしそー！」“お気に入り”の手作りトーストを披露した桃井かおり
桃井は「今朝！最近気に入ってる長ネギチーズトーストとアボカド&トマトトースト+コーンスープ」とつづり、2種類のトーストとスープが並んだ食卓の写真をアップ。
アボカド&トマトトーストは、食パンの上に先にトマトをのせ、その上から太めの半月切りにしたアボカドをたっぷりとのせてある。一方、長ネギチーズトーストは、食パンの上にみじん切りや白髪ネギ風にカットした長ネギを散らし、その上からチーズをかけて焼いたように見える。
コメント欄には「美味しそー！」「食べた〜〜〜〜い」「ネギチーズの組み合わせ斬新 試す価値あり」「おネギとチーズって意外と合いますよね！」「長ネギチーズトースト、興味有り」「見たことのないレシピ！作ってみます！」といった声が寄せられ、とくに長ネギチーズトーストを珍しがっている人が多いようだった。