　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の4万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52008.53円　　ボリンジャーバンド3σ
51282.22円　　ボリンジャーバンド2σ
50555.91円　　ボリンジャーバンド1σ
49922.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49920.00円　　一目均衡表・転換線
49829.60円　　25日移動平均
49730.00円　　一目均衡表・基準線
49566.00円　　5日移動平均
49270.00円　　19日夜間取引終値
49103.29円　　ボリンジャーバンド-1σ
49001.50円　　18日日経平均株価現物終値
48376.98円　　ボリンジャーバンド2σ
48066.27円　　75日移動平均
47650.67円　　ボリンジャーバンド3σ
47195.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41978.45円　　200日移動平均


株探ニュース