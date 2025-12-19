日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の4万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52008.53円 ボリンジャーバンド3σ
51282.22円 ボリンジャーバンド2σ
50555.91円 ボリンジャーバンド1σ
49922.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49920.00円 一目均衡表・転換線
49829.60円 25日移動平均
49730.00円 一目均衡表・基準線
49566.00円 5日移動平均
49270.00円 19日夜間取引終値
49103.29円 ボリンジャーバンド-1σ
49001.50円 18日日経平均株価現物終値
48376.98円 ボリンジャーバンド2σ
48066.27円 75日移動平均
47650.67円 ボリンジャーバンド3σ
47195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41978.45円 200日移動平均
