　19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.0ポイント高の3366.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3492.42ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3446.04ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3399.66ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3394.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3384.10ポイント　　5日移動平均
3366.50ポイント　　19日夜間取引終値
3356.89ポイント　　18日TOPIX現物終値
3353.28ポイント　　25日移動平均
3337.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3306.90ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3261.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3260.52ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3252.60ポイント　　75日移動平均
3215.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3214.14ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2959.36ポイント　　200日移動平均


