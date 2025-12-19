TOPIX先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.0ポイント高の3366.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3492.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
3446.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3399.66ポイント ボリンジャーバンド1σ
3394.25ポイント 一目均衡表・転換線
3384.10ポイント 5日移動平均
3366.50ポイント 19日夜間取引終値
3356.89ポイント 18日TOPIX現物終値
3353.28ポイント 25日移動平均
3337.75ポイント 一目均衡表・基準線
3306.90ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3261.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3260.52ポイント ボリンジャーバンド2σ
3252.60ポイント 75日移動平均
3215.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3214.14ポイント ボリンジャーバンド3σ
2959.36ポイント 200日移動平均
株探ニュース
