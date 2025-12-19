　19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の636ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

734.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
724.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
718.43ポイント　　75日移動平均
714.88ポイント　　200日移動平均
711.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
706.57ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
688.99ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
677.50ポイント　　一目均衡表・基準線
671.40ポイント　　25日移動平均
653.81ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
652.00ポイント　　一目均衡表・転換線
650.20ポイント　　5日移動平均
645.58ポイント　　18日東証グロース市場250指数現物終値
636.23ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
636.00ポイント　　19日夜間取引終値
618.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース