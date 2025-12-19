グロース先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の636ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
734.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
724.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
718.43ポイント 75日移動平均
714.88ポイント 200日移動平均
711.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
706.57ポイント ボリンジャーバンド2σ
688.99ポイント ボリンジャーバンド1σ
677.50ポイント 一目均衡表・基準線
671.40ポイント 25日移動平均
653.81ポイント ボリンジャーバンド-1σ
652.00ポイント 一目均衡表・転換線
650.20ポイント 5日移動平均
645.58ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値
636.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
636.00ポイント 19日夜間取引終値
618.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
