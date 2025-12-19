「THE ANSWER スペシャリスト論」フィギュアスケート・鈴木明子

スポーツ界を代表する元アスリートらを「スペシャリスト」とし、競技の第一線を知るからこその独自の視点でスポーツにまつわるさまざまなテーマで語る「THE ANSWER」の連載「THE ANSWER スペシャリスト論」。元フィギュアスケート五輪代表の鈴木明子さんが「THE ANSWER」スペシャリストの一人を務め、競技に関する話題はもちろん、現役時代に摂食障害を患った経験から、アスリートの健康問題なども語る。

今回のテーマは「大事な試合に向けたピーキング」。来年2月に行われるミラノ・コルティナ五輪に向けた代表選手選考対象大会である全日本選手権が、19日から開催される。4年に一度の五輪出場のため、選手たちはどのような準備を経て大会に臨むのか。元競技者の視点から、日本のフィギュアスケーターが抱える難しさや、注目してほしいポイントを語る。（構成＝長島 恭子）

◇ ◇ ◇

12月19日から、いよいよフィギュアスケートの全日本選手権が始まります。今年の全日本選手権は、五輪前最後の代表選手選考対象大会です。大会の結果を受け、来年2月に開催されるミラノ・コルティナ冬季五輪の出場選手がすべて決まります。

五輪代表に選ばれる選手が1、2名に限られる国もあるなか、日本のフィギュアスケート界は男女とも世界でもトップクラスの実力者揃い。それこそソルトレークシティ五輪（2002年）の頃から、“シングルの代表枠が足りない”と言われる状況が続き、毎回、熾烈な争いが繰り広げられています。

今回でいえば、10月からスタートしたグランプリ（GP）シリーズ（世界各地で開催される6大会で構成する世界大会）の1試合1試合からが勝負です。GPシリーズの結果如何で、代表選考対象大会のグランプリ（GP）ファイナルに進出できるかどうかが決まりますし、さらにファイナルで表彰台に乗れるかどうか、そして年内最後の全日本の順位によって、五輪に行けるかどうかが決まるからです。

また、「この人しかいない」という国の代表選手の場合、五輪シーズンに入ると本番に向けてピークを合わせることに集中できます。ところが、代表クラスがひしめく日本では、代表権をかけた試合が続き、シーズン当初から一戦も落とせない。そのため、選手たちは五輪本番まで、精神的に張り詰めた状態が続くのです。

特に先日行われたGPファイナルに出場した選手たちは、わずか2週間後に全日本選手権を迎えることになります。ここで問われるのが「ピーキング」、つまり心身のコンディションをいかに調整し、最高の状態に持っていけるかどうかです。

選手たちは一度、GPファイナルの疲労をしっかり抜き、それからもう一度、最高の状態に仕上げていきます。その際、ものすごく大事になってくるのが、落ち着いて、やるべきことに集中できるかどうかです。もちろん、実際は“落ち着いて”なんていられない心境ではありますが、それでもやるべきことを着実に積み重ねていくことがとても大事です。

特に直前の大会で結果が振るわなかったり、予定どおり調子が上がらなかったりすると、選手の心には焦りが生まれます。そこで「もう少し練習しなきゃダメだ」と必要以上に追い込むと、疲れが抜けず、ケガにつながったり、体調を崩したりします。そうなれば、今度はメンタル的にも追い込まれてしまう。来る本番に向けて練習が甘くなっても、追い込みすぎてもいけないという、本当に難しい時期なのです。

4年に一度の大事な試合に向けて、どうピーキングするのか

また、短期間のピーキングでは選手の年齢や性別、環境などにも大きく左右されます。

例えば10代の若い選手は回復も早く、勢いでピークに持っていける選手もいますが、20代半ば以降になると、いろいろな面で繊細にコントロールする必要が出てきます。また、男子シングルの場合、4回転ジャンプを複数回跳ぶ高難度なプログラムを滑るため、体にかかる負担が非常に大きい。すると、若い選手でも回復に時間がかかる場合もあります。

女子選手は月経周期による体調の変化という、見えにくい難しさもあります。仕上げていきたい時期にどうしても動きが悪くなる時期にあたってしまい、「こんなんで大丈夫なのかな」と不安になることも。また、PMS（月経前症候群）の影響で感情が揺れ動き、メンタルが不安定になることもあります。私も現役時代、経験がありますが、試合へのプレッシャーで、ボロボロ泣きながら練習している選手もたくさん見てきました。

ただ、GPファイナルが日本で開催された点はラッキーです。GPファイナルが海外で開催されると、さらに時差の調整が必要になります。私も海外でGPファイナルに出場した時は、全日本までの調整にすごく苦労しました。体がうまく動かないなかで仕上げなければならず、調子が上がらないと焦りや不安も出てくる。そこをコーチと一緒に、やりすぎず、休ませすぎず、うまくコントロールしていく必要があったことを覚えています。

もちろん、GPファイナルに出場できなかった選手も、代表の座を目指し、異なる時間軸で全日本にピークを合わせてきます。選手たちが4年に一度の大事な試合に向かって、どのように練習を重ね、仕上げてきたのか。そんなことに想いを馳せながら、演技を見たり、試合前後のインタビューに耳を傾けてみたりしください。

さて、五輪シーズンの全日本は代表争いに注目が集まりますが、テレビや配信で観戦される皆さんにはぜひ、代表候補以外の選手たちの演技にも注目してほしいと思います。

全日本は国内最高峰の大会です。出場する選手たちは、地区大会、東日本・西日本選手権を勝ち抜いて、ようやくこの舞台にたどり着いた選手ばかり。全員が、スケート人生をかけてこの舞台に立っています。

出場するすべての選手の覚悟と努力を見守り、応援してもらえたら嬉しいです。

最後に、フィギュアスケートはシーズンを通して、ショートとフリーのプログラムをどんどんブラッシュアップしていく競技です。ですから、全日本と五輪本番ではプログラムは同じでも演技やジャンプの構成などが変化します。観戦される皆さんにはぜひ、全日本の演技からどんな風に五輪までの期間で磨かれていくのかにも着目し、全日本、そして五輪を楽しんでほしいと思います。



（長島 恭子 / Kyoko Nagashima）



長島 恭子

編集・ライター。サッカー専門誌を経てフリーランスに。インタビュー記事、健康・ダイエット・トレーニング記事を軸に雑誌、書籍、会員誌で編集・執筆を行う。担当書籍に『世界一やせる走り方』『世界一伸びるストレッチ』（中野ジェームズ修一著）など。